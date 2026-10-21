Cristín Mamani deja la alcaldía de San Miguel entre cuestionamientos por obras prometidas que no se concretaron

El alcalde del distrito de San Miguel, Cristín Nicolás Mamani Mamani, concluirá su gestión municipal en medio de cuestionamientos por proyectos de envergadura que no se habrían concretado, entre ellos un puente para mejorar el acceso al distrito. El exadministrador municipal Johnny Mamani Ponce criticó los resultados de la gestión y señaló que persisten necesidades en servicios básicos, pistas, veredas e infraestructura para educación y salud.

Mamani Ponce, quien estuvo al frente de la administración de la entonces agencia municipal de San Miguel tras su creación como distrito en 2016, sostuvo que durante las dos gestiones de Cristín Mamani no se ejecutaron obras de gran impacto que respondan a las principales demandas de la población. A su juicio, las intervenciones realizadas se concentraron en trabajos menores, sin resolver las carencias estructurales del distrito.

Entre los proyectos pendientes, mencionó la construcción de un puente que permita mejorar el acceso a San Miguel, una obra que, según indicó, fue ofrecida durante la campaña electoral, pero que no llegó a iniciar su ejecución. También cuestionó que no se hayan concretado las coordinaciones necesarias con el Gobierno Regional de Puno y la Municipalidad Provincial de San Román para impulsar este proyecto.

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El exadministrador también cuestionó la labor de los regidores, a quienes atribuyó falta de fiscalización durante la gestión municipal. Asimismo, planteó que la próxima administración revise las actuaciones de las autoridades salientes e investigue posibles irregularidades, aunque durante la entrevista no presentó pruebas específicas sobre presuntos actos de corrupción.

Ante el próximo cambio de gobierno municipal, Mamani Ponce pidió que la nueva autoridad priorice las necesidades de la población y revise la gestión anterior. Además, expresó su expectativa de que el alcalde electo impulse proyectos que permitan atender las carencias del distrito.

Los cuestionamientos corresponden a la evaluación del exadministrador municipal. La versión del alcalde Cristín Nicolás Mamani Mamani sobre las obras ejecutadas, los proyectos pendientes y los señalamientos formulados no fue recogida en esta entrevista.