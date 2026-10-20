Pánico y terror provoca incendio en tercer piso de vivienda en Juliaca que moviliza a vecinos y serenos para sofocar llamas

Un incendio afectó el tercer piso de una vivienda ubicada en el jirón Deustua con avenida Circunvalación, en la urbanización La Concordia (provincia de San Román), lo que obligó a vecinos, propietarios y serenos a combatir las llamas durante varios minutos. El humo que salía de un ambiente prefabricado encendió las alarmas y generó pánico entre los moradores de la zona.

Los propietarios y vecinos se percataron del siniestro al observar que el humo salía del ambiente, por lo que alertaron rápidamente a los agentes de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de San Román. Los serenos acudieron desde un puesto de auxilio rápido cercano para atender la emergencia, según se informó.

Ante el avance del fuego, los serenos y propietarios utilizaron baldes con agua y lavadores para combatir las llamas durante varios minutos. Finalmente lograron sofocar el incendio y evitar que se propagara a otros ambientes del inmueble, de acuerdo con el reporte de la emergencia.

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Los propietarios señalaron que desconocen cómo se inició el siniestro, aunque no descartaron que un cortocircuito haya provocado el fuego. Posteriormente, integrantes de la compañía de bomberos llegaron al lugar para asegurar el ambiente prefabricado y evitar que las llamas se reavivaran.

Tras atender la emergencia, los bomberos exhortaron a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y tener especial cuidado con posibles cortocircuitos y fugas de gas en las cocinas. Dichos factores pueden desencadenar incendios y poner en riesgo a las familias y sus viviendas, advirtieron.

El siniestro ocurrió en una zona urbana de Juliaca y movilizó a los vecinos, quienes colaboraron con los serenos para controlar la emergencia antes de la llegada de los bomberos. Las autoridades locales no reportaron heridos ni daños personales tras el incidente, según la información disponible.