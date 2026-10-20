Transportistas se van a la paralización contra nueva ordenanza  por 24 horas este jueves 22 de octubre

El dirigente del sector transporte, Gregorio Huanacuni ratificó el paro de 24 horas para este jueves 22 de octubre en Puno (provincia de Puno), en rechazo a la nueva ordenanza de transporte aprobada por el Concejo Municipal. La jornada de lucha paralizará el servicio urbano, taxis y mototaxis durante toda la jornada, según anunciaron los gremios.

El gerente municipal, Ricardo Álvarez, anunció que este miércoles 21 se llevará a cabo una reunión con los transportistas a las 10:00 horas, en la que se escuchará el petitorio de los gremios. Sin embargo, los dirigentes señalaron que no darán marcha atrás y que la protesta se realizará de todas maneras este jueves.

Huanacuni afirmó que quedaron sorprendidos por “la forma tan rápida y irresponsable” en que se aprobó la ordenanza, y anunció que analizarán las fallas en el ámbito legal. Los dirigentes recuerdan que la norma anterior data de 2010 y sostienen que la fiscalización quedó descuidada durante cuatro años de gestión.

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Además, los gremios aseguran que la ordenanza endurece las sanciones contra los transportistas y abre la puerta al ingreso de más empresas al servicio de transporte urbano, lo que perjudicaría a los actuales operadores del sector. Otro dirigente cuestionó “¿dónde van a caber más empresas?” y reclamó que los transportistas también son parte del pueblo y generan empleo.

Los gremios sostienen que la ordenanza se aprobó sin dictamen técnico-legal, pues el gerente de Transportes no habría visto el documento en la sesión virtual del consejo. Un dirigente señaló que existe “una tirria muy marcada” de los regidores contra el transportista, por lo que pidieron la presencia de la Comisión de Transportes, cuya presidenta, según acusaron, los llamó delincuentes.

Los transportistas advirtieron que la paralización podría afectar el servicio de transporte urbano durante 24 horas. Asimismo, señalaron que la reunión del miércoles no garantiza la suspensión del paro, pues mantienen firme su decisión de protestar contra la nueva ordenanza aprobada por el Concejo Municipal.