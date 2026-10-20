Gobernador Richard Hancco denuncia coacción y ratifica convocatoria de 680 plazas de salud en Puno

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, advirtió que denunciará por coacción a quienes presionen a la Universidad Peruana Unión (UPeU) para suspender la convocatoria de 680 plazas del régimen laboral 276 en el sector Salud (provincia de Puno). La advertencia surgió tras el reclamo de la FENUTSSA, que exigió la suspensión del proceso.

Los dirigentes de la FENUTSSA anunciaron un posible paro, además de denuncias y una medida cautelar judicial, porque exigen cumplir primero la reasignación pactada en el acta del 17 de junio y luego convocar el concurso. Dicha exigencia motivó la respuesta inmediata de la autoridad regional.

Hancco respondió que los sindicatos pueden tomar las medidas que consideren, pero precisó que obligar a la universidad a retirarse constituye delito de coacción. El Gobierno Regional actuaría de oficio ante cualquier acción manifiesta, según declaró el gobernador durante su pronunciamiento.

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El gobernador sostuvo que el proceso inicia este domingo, aunque admitió que se evalúa un ajuste de unos tres días por los inconvenientes. Asimismo, anunció comunicados oficiales y aseguró que la convocatoria se realizará sí o sí, pese a las objeciones sindicales.

Frente a la versión sindical de que la página de inscripción dejó de estar disponible y la UPeU habría desistido, Hancco afirmó que la universidad emitirá un pronunciamiento. Recordó además que ya se realizó una capacitación sobre el proceso de selección con anterioridad.

Sobre el método, explicó que primero se rinde el examen de conocimientos, luego se evalúa la experiencia y la entrevista personal vale solo 5%. El gobernador acusó a los dirigentes de buscar intereses propios y de negociar con los directores de las redes, cargo que ellos negaron en su conferencia.

Respecto a la reasignación, Hancco afirmó que continúa y no se contrapone al concurso, pues quien gane ocupará la plaza un mes y luego se reasigna al trabajador que la solicitó. El conflicto sigue abierto, mientras los dirigentes sindicales advierten que recurrirán a medidas de fuerza y acciones legales si no se atienden sus demandas.