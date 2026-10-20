Carreteras de Huancané acumulan un año de retraso y Gobierno Regional incumple plazos de expedientes

Los expedientes técnicos concluirían a fines de noviembre, postergando la ejecución para la siguiente gestión, mientras las lluvias dificultan el tránsito y perjudican a la población

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 20/10/2026

Autoridades de Huancané denuncian retrasos del Gobierno Regional de Puno en dos carreteras: Huancané-Huatasani registra 95% de avance y Chuquiaguillo-Vilquechico, 45%

Foto: JAC

El alcalde del centro poblado Nuevo Progreso de Cuyuraya, Rufino Gutiérrez, exigió al Gobierno Regional de Puno culminar los expedientes técnicos de las carreteras Huancané-Huatasani y Chuquiaguillo-Vilquechico (provincia de Huancané). Ambos estudios acumulan casi un año de demora y la obra debió comenzar este año, según señaló la autoridad.

De acuerdo con Gutiérrez, en declaraciones a Pachamama Radio, el primer tramo, Huancané-Huatasani, alcanza un 95% de avance del expediente. Sin embargo, el segundo, Chuquiaguillo-Vilquechico, apenas llega a 45%, ni siquiera a la mitad, y por eso preocupa más a las autoridades.

El presupuesto inicial ya fue ejecutado, pero el alcalde atribuye el atraso a las diferentes oficinas del Gobierno Regional. Gutiérrez cuestiona la capacidad de los ingenieros proyectistas y señala que la institución contrató profesionales que no entregan los estudios como debe ser.

Mientras las oficinas encargadas siguen retrasando el avance de ambos expedientes técnicos, el Gobierno Regional respondió que los estudios concluirían a fines de noviembre. Dicho plazo deja la ejecución para la siguiente gestión, por lo que las autoridades esperan expedientes y resoluciones concluidos para gestionar la obra después.

En tanto, la población exige el inicio de la obra, porque en lluvias no puede transitar. La situación afecta a jóvenes que estudian en Huancané, adultos mayores que cobran su pensión y vecinos que se movilizan en moto o bicicleta, según detallaron las autoridades originarias.

Las autoridades originarias de la provincia de Huancané mantienen su exigencia al Gobierno Regional de Puno para culminar los expedientes técnicos de ambas carreteras. La demora acumulada y el plazo anunciado para fines de noviembre evidencian el incumplimiento de los plazos previstos para el inicio de la obra.

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