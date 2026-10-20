Pobladores de Putina denuncian engaño y radicalizarán protesta el 6 de noviembre por carretera

El dirigente Edgar Cotapallapa denunció un engaño del Gobierno Regional de Puno tras una reunión sin respuestas concretas sobre el expediente técnico de una carretera en la provincia de San Antonio de Putina. La población radicalizará sus medidas de lucha el 6 de noviembre debido a la demora del documento y la falta de respuestas oficiales.

Cotapallapa calificó el resultado de la reunión como un engaño por parte de los directivos. Asimismo, sostuvo que la población sufre porque el gobernador no deja una buena obra y, a su juicio, los funcionarios recién vienen aprendiendo cómo elaborar un expediente técnico.

La vía mide unos 70 kilómetros, según el vocero, y conectaría Cusco, Azángaro y el Centro Poblado de Cala Cala, hasta llegar a Bolivia. El proyecto no beneficiaría solo a Putina sino a todo el norte de la región, según precisó el dirigente durante su pronunciamiento.

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Sobre el avance, Cotapallapa fue categórico: el expediente técnico no ha terminado y ya pasaron muchos años de espera. Dicha situación la considera un engaño a la población de la zona, según declaró ante los medios de comunicación.

Además, alertó que faltan dos meses y que, si el documento no sale en noviembre, el siguiente gobernador podría descartar el proyecto. La carretera quedaría sin concluirse, advirtió Cotapallapa respecto al riesgo que enfrenta la obra.

Finalmente, el dirigente anunció que radicalizarán sus medidas de lucha el 6 de noviembre, debido al malestar de los dirigentes por la demora del expediente técnico y la falta de respuestas del Gobierno Regional de Puno, según informó la autoridad.