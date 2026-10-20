Regidor Jonathan Guerra afirma que transportistas protestan sin leer ordenanza municipal en Puno

El regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Jonathan Guerra, afirmó que algunos transportistas e incluso varios regidores no habrían leído la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal (provincia de Puno). Dicha falta de lectura estaría generando las protestas anunciadas contra la norma, según declaró el concejal.

Guerra explicó que la norma deroga dos ordenanzas de transporte con más de una década de vigencia, desfasadas de la realidad. Asimismo, indicó que recién se trabajará el plan de desarrollo urbano y de transportes que necesita Puno, según precisó durante su pronunciamiento.

El Ejecutivo municipal dispone de 30 días para implementar, concertar, dialogar y sensibilizar a la población. La ordenanza ya contempla fechas de aplicación que, según Guerra, casi nadie conoce todavía, por lo que pidió a los interesados informarse sobre el contenido.

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Tras la aprobación, corren entre 5 y 10 días de sensibilización y luego unos cinco días de concertación, etapa en la que se conversará con los transportistas. Dicha tarea corresponde al Ejecutivo municipal, según detalló el regidor respecto al cronograma previsto.

Sobre el alza del pasaje, Guerra sostuvo que debe concertarse con la población, pues aunque los costos suben a nivel nacional e internacional, el sueldo mínimo todavía no aumenta. El concejo se pronunció mediante esta norma, según indicó el regidor ante el reclamo de los dirigentes.

Ante la huelga anunciada, Guerra recordó que los transportistas pintaron sus parabrisas y se autoconvocaron para el día jueves. Consideró que se anticipan a hechos que aún desconocen, pues podrían reclamar recién después de la concertación, según declaró el concejal.