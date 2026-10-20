Francia e Italia despliegan militares tras saqueos y disturbios

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reforzaron esta semana la seguridad con militares y policías, tras protestas por el costo de vida que derivaron en saqueos, incendios y choques en Europa.
El Consejo de Ministros italiano autorizó el martes 500 soldados adicionales para Milán, donde los disturbios del fin de semana dejaron cerca de 200 agentes heridos y daños por casi un millón de euros.
En Milán fueron detenidas o identificadas 330 personas, la mitad extranjeras, y Meloni destacó que el menor tenía 11 años, hecho que, dijo, “duele y da miedo, y nos interpela a todos”.
Nuevas leyes y más despliegue
El decreto italiano crea el delito de participación violenta en manifestaciones, con penas de hasta cinco años y multas de 20.000 euros, y hará responder a los padres si quien rompe es menor.
En Francia hubo disturbios en París, Marsella y Lyon el 17 de octubre, y Lecornu prometió que “el despliegue del próximo sábado será masivo”, con respuesta distinta a la “estática y poco móvil” anterior.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que militares actuarán junto a la policía y admitió: “Acepto mi parte de responsabilidad”, tras ofrecer su renuncia al reconocer que la policía “había perdido el control”.