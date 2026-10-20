Perú asume Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina 2026

La presidenta Keiko Fujimori recibió de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, el banderín de la Comunidad Andina en Palacio de Gobierno, y Perú asume la Presidencia Pro Témpore del bloque durante el periodo 2026-2027.
Fujimori agradeció el compromiso de Ecuador y detalló que la agenda peruana prioriza el combate a la criminalidad organizada transnacional y la prevención frente al Fenómeno El Niño, principales desafíos de la región.
La mandataria afirmó que existe “un espacio de libre comercio, reglas comunes” y pidió aprovechar las “visiones afines” de los cuatro gobiernos para trasladarlas a “resultados concretos para nuestras poblaciones”.
Noboa confía en una gestión más firme
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa deseó éxito a la nueva gestión y destacó que los problemas de seguridad exigen una respuesta conjunta de los países del bloque andino.
Noboa confía en que Fujimori lidere una Presidencia “más proactiva, más solidaria”, y también “más firme” frente a quienes quieren “destruir nuestras sociedades” y afectar el futuro de los jóvenes.
La ceremonia se realizó en un encuentro presidencial entre Perú y Ecuador, y luego ambos mandatarios y sus ministros iniciarán un gabinete binacional sobre seguridad fronteriza y lucha contra el crimen organizado transnacional.