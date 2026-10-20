Perú asume Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina 2026

Keiko Fujimori recibió el mandato de Daniel Noboa y anunció una agenda conjunta para fortalecer la seguridad fronteriza y combatir la criminalidad transnacional

Freed Guerra
Freed Guerra 20/10/2026

Perú asume la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina 2026-2027 y prioriza la lucha contra el crimen organizado y la prevención del Fenómeno El Niño

Foto: Difusión

La presidenta Keiko Fujimori recibió de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, el banderín de la Comunidad Andina en Palacio de Gobierno, y Perú asume la Presidencia Pro Témpore del bloque durante el periodo 2026-2027.

Fujimori agradeció el compromiso de Ecuador y detalló que la agenda peruana prioriza el combate a la criminalidad organizada transnacional y la prevención frente al Fenómeno El Niño, principales desafíos de la región.

La mandataria afirmó que existe “un espacio de libre comercio, reglas comunes” y pidió aprovechar las “visiones afines” de los cuatro gobiernos para trasladarlas a “resultados concretos para nuestras poblaciones”.

Noboa confía en una gestión más firme

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa deseó éxito a la nueva gestión y destacó que los problemas de seguridad exigen una respuesta conjunta de los países del bloque andino.

Noboa confía en que Fujimori lidere una Presidencia “más proactiva, más solidaria”, y también “más firme” frente a quienes quieren “destruir nuestras sociedades” y afectar el futuro de los jóvenes.

La ceremonia se realizó en un encuentro presidencial entre Perú y Ecuador, y luego ambos mandatarios y sus ministros iniciarán un gabinete binacional sobre seguridad fronteriza y lucha contra el crimen organizado transnacional.

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