Alcalde Óscar Cáceres se alista para dejar municipio a dos meses de concluir gestión  asegurando que deja seis mega proyectos encaminados

El alcalde de la provincia de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, transferirá el cargo al electo alcalde Max Lanza Umiña entre el 10 y 12 de diciembre. Cáceres afirmará que dejará encaminados más de seis proyectos de continuidad para Juliaca. La entrega incluirá un folder con la cartera de obras y los avances de su gestión.

El burgomaestre detallará que la norma exigirá que, cinco días después del reconocimiento del nuevo alcalde, este presentará su comisión de transferencia. Cáceres ya conformó la comisión saliente. Los equipos prepararán los estados de transferencia y la documentación correspondiente. El proceso se ejecutará con las facilidades del caso.

Entre los proyectos encaminados figurará la operación de endeudamiento con el Banco Interamericano para la planta de tratamiento de aguas residuales y el drenaje pluvial. El directorio del organismo aprobará la operación el 10 de diciembre en Washington. Cáceres pedirá a la presidenta de la República priorizar la firma del convenio. El Estado peruano deberá aportar su contrapartida para iniciar las licitaciones.

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En residuos sólidos, la gestión repotenciará la flota al doble de compactadoras. Persistirá la interrogante sobre el destino de las 250 toneladas diarias que se recogerán. El terreno para el relleno sanitario ya estará saneado y el Minam culminará el expediente técnico. La obra deberá ejecutarse el próximo año.

La gestión pavimentará aproximadamente 87 kilómetros de vías en zonas consolidadas. Cáceres comparará la obra con «casi ir a Puno y regresar». También impulsará la desconcentración del centro mediante la ampliación de avenidas como la Juliaca, Perú, Tambopata y Néstor Cáceres Velásquez. El transporte constituirá otro eje crítico para la ciudad.

Cáceres agradecerá a los gremios de transportistas que aceptarán el plan de movilidad urbano sostenible. La cooperación de la KFW y la agencia francesa respaldará nuevas rutas y corredores viales. Reconocerá que el problema del transporte no se corregirá de la noche a la mañana. El Puerto Seco representará, dirá, un hito de largo plazo para Juliaca.

El alcalde precisará que la distritalización nacerá de la iniciativa ciudadana y no de una imposición del gobierno local. Sostendrá que los ciudadanos la impulsarán cuando vean consolidado su espacio público. La planificación de Juliaca fallará en diferentes gobiernos por el crecimiento explosivo. Considerará que la ciudad deberá apuntar a convertirse en metrópoli.

Cáceres informará que no podrá reunirse con Lanza Umiña. Estimará que el electo alcalde organizará su equipo técnico y definirá las prioridades de su plan de gobierno. La transferencia de información se concretará antes de la entrega formal del cargo. Dejará un folder con todos los proyectos en cartera y de continuidad.