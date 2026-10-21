Reportan corte de energía que afecta a más de 40 colegios en el distrito fronterizo de Cojata

El director de la institución educativa secundaria agropecuaria San Juan Omabamba, Antonio Morales Aracayo, reportó un corte de energía eléctrica que afecta a más de 40 instituciones educativas en el distrito de Cojata. El servicio se interrumpió a las 09:00 horas de este último 20 de actubre. El corte persiste hasta las 19:00 horas y perjudica a comunidades de la zona sur.

Morales Aracayo precisó que el corte fue intempestivo y no hubo aviso previo. Explicó que el servicio se interrumpió cuando se desarrollaban actividades académicas. El director señaló que el fluido eléctrico tampoco retornó durante la tarde. Las comunidades afectadas colindan con la República de Bolivia.

La suspensión del servicio afectó el funcionamiento del centro de cómputo y la proyección de archivos y videos educativos. Morales Aracayo indicó que los docentes preparan sus actividades sin energía eléctrica. Los equipos tecnológicos de la institución se encuentran sin carga. El director calificó la situación como perjudicial para el proceso educativo.

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El corte también afectó la señal de telefonía celular en Cojata. Morales Aracayo informó que las operadoras Claro y Bitel no registran señal en la zona. El director utiliza una línea boliviana para comunicarse. Señaló que sus llamadas salen mediante ese número y que el servicio retornó de forma parcial.

Morales Aracayo formuló un llamado a los trabajadores de Electro Puno para restituir el fluido eléctrico. Sostuvo que la institución tiene previsto un concurso de poesía para mañana. La comunidad educativa desarrollará actividades por el aniversario del colegio. El director advirtió que la suspensión podría afectar las participaciones artísticas y culturales.

El director solicitó a las operadoras de telefonía ampliar su cobertura en las comunidades. Explicó que los pobladores comparten chips bolivianos para contactarse y recibir archivos por internet. Morales Aracayo indicó que el corte se repite cuando se registran lloviznas y truenos. Afirmó que la energía no retorna con rapidez tras estos eventos.