Rusia reanudará las conversaciones con Ucrania el 10 de noviembre

El presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó reanudar las conversaciones desde el 10 de noviembre con Estados Unidos y Ucrania, según el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, tras reunirse en San Petersburgo con el enviado estadounidense Steve Witkoff.

El acuerdo se alcanzó “en principio” durante un encuentro de unas tres horas, y las partes no celebraban este tipo de contactos desde febrero, cuando se suspendió el formato trilateral.

Rusia propuso centrar las conversaciones en garantías de seguridad para ambos países tras el fin del conflicto, y Ushakov afirmó que busca “un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania”.

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Zelensky acepta congelar el frente

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que congelar el conflicto es el “mínimo” que debe hacer Rusia y que aceptaría un alto el fuego con las líneas del frente actuales, aunque Moscú conserve territorios ocupados desde 2022.

Las fuerzas rusas controlan cerca del 25% del territorio ucraniano, y Zelensky respondió “Sí. Tenemos que congelar” cuando se le preguntó si aceptaría conservar el 75% o más.

La visita de Witkoff ocurrió un día después de su reunión en Oslo con Zelensky y líderes europeos, y el presidente finlandés Alexander Stubb dijo que la cita “logró avances genuinos”.