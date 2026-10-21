GORE Ayacucho admite que obras de 2027 dependerán de nuevos ajustes presupuestarios

El Gobierno Regional de Ayacucho (GORE) reconoció que el recorte presupuestal podría complicar el inicio y la continuidad de las obras previstas para 2027. El gerente general, Justo Chávez Guillén, señaló que la próxima gestión tendrá que realizar modificaciones presupuestarias desde la primera semana de enero para asegurar los recursos necesarios. Según el funcionario, varios proyectos podrían comenzar con asignaciones menores a las previstas inicialmente. Sin embargo, no precisó cuántas obras resultarían afectadas ni cuánto presupuesto dejaría de estar disponible. “Hay que hacer modificaciones presupuestarias en la primera semana de enero”, indicó Chávez, al explicar las acciones que deberá asumir la nueva administración regional para mantener la ejecución de las inversiones.

Financiamiento adicional sin monto definido

Frente a la reducción de recursos, Chávez informó que existe un compromiso del Gobierno central, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para gestionar créditos suplementarios destinados a proyectos específicos. No obstante, aún no se ha precisado cuánto dinero se asignaría, qué obras serían beneficiadas ni cuándo se concretarían las transferencias. Entre los proyectos mencionados figuran las cinco escuelas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch). De acuerdo con el gerente general, la Escuela de Medicina estaría próxima a concluir, mientras que las otras cuatro continúan pendientes y podrían acceder a financiamiento adicional.

Nueva gestión recibirá obras y proyectos pendientes

Chávez también informó que el GORE Ayacucho ya conformó su comisión de transferencia, que estará encabezada por él y la vicegobernadora regional, Tania Vila. El equipo prepara la documentación que se entregará a las autoridades entrantes, una vez que estas acrediten a sus representantes. La información sobre el presupuesto disponible, las obras en ejecución y los proyectos que requieren recursos adicionales será clave para la transición regional. La principal incertidumbre será determinar cuánto del recorte presupuestal podrá compensarse con nuevos recursos y qué modificaciones deberá realizar la próxima gestión para evitar interrupciones en las obras.

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