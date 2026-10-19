Juliaca: Queman casas prefabricadas en presunto conflicto de terrenos

La quema de varias casas prefabricadas generó alarma entre los vecinos de la urbanización Villa del Carmen, ubicada en la salida a Huancané, en la vía Juliaca–Huancané, donde el incendio habría sido provocado en medio de un presunto conflicto por la posesión de terrenos.

Según los moradores, el fuego estaría relacionado con un enfrentamiento por la propiedad de los terrenos, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente, mientras tanto, la emergencia mantiene preocupados a los pobladores por los daños que afectan a las viviendas prefabricadas.

Ante lo ocurrido, los vecinos aseguraron que intentaron comunicarse con la Policía Nacional y otras autoridades para pedir ayuda, pero denunciaron que no recibieron una respuesta oportuna frente a la emergencia que se registraba en este sector de Juliaca.

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La situación generó tensión entre los habitantes de Villar Carmen, quienes esperan la intervención de las autoridades para atender el incendio y evitar que el conflicto por los terrenos provoque mayores daños, mientras persiste la preocupación por lo ocurrido.

Los pobladores esperan que las autoridades lleguen a la zona para determinar cómo comenzó el fuego y establecer las responsabilidades correspondientes, debido a que, hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente quiénes estarían detrás de la presunta quema de las casas prefabricadas.