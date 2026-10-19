Funcionarios de municipalidad de Arequipa se aumentan el sueldo, a dos meses y medio de dejar cargo

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 19/10/2026

La Municipalidad Provincial de Arequipa aprobó un incremento en las remuneraciones de sus funcionarios de confianza mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 484-2026. En efecto, los gerentes pasaron de…

La Municipalidad Provincial de Arequipa aprobó un incremento en las remuneraciones de sus funcionarios de confianza mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 484-2026. En efecto, los gerentes pasaron de percibir S/ 6.000 a S/ 8.000 mensuales, mientras que los subgerentes subieron de S/ 5.500 a S/ 7.500. Ante ello, el gerente Alejandro Maldonado explicó que la medida busca atraer profesionales idóneos para la gestión provincial.

El funcionario sostuvo que la decisión se fundamentó en un informe técnico elaborado por Recursos Humanos. Asimismo, se realizó una comparación con las remuneraciones de otras municipalidades del país, lo que evidenció diferencias que dificultaban captar personal de confianza. De igual modo, se sumaron informes presupuestales y legales que avalaron la resolución.

Respecto al financiamiento, Maldonado aclaró que el incremento se cubrirá con ingresos directamente recaudados por la comuna. Por otra parte, precisó que no se utilizarán recursos del canon para este reajuste. A su vez, indicó que cuatro cargos cuentan con financiamiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

Aplicación del reajuste y defensa técnica de la medida

El gerente municipal señaló que algunos funcionarios incorporados después de la resolución ya perciben los nuevos montos. En consecuencia, otros servidores recibirán el reajuste al cierre de octubre, una vez completados los trámites administrativos. Finalmente, recalcó que la medida responde a la necesidad de contar con profesionales idóneos para asumir las responsabilidades de la gestión municipal.

El funcionario recalcó que la resolución se sustentó en tres informes: técnico, presupuestal y legal. Por otra parte, rechazó que la remuneración se entienda como un premio, insistiendo en que se trata de una escala acorde a las funciones públicas. En consecuencia, afirmó que la austeridad no aplica en este caso, pues la prioridad es garantizar personal idóneo para conducir la municipalidad provincial. 

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