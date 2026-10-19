Dirigente Eleuterio Coyori Ruiz inicia campaña “Chapa tu sol” contra pasajes de hasta S/ 2.00 en Alto Puno

El dirigente del centro poblado de Alto Puno, Eleuterio Coyori Ruiz, inició la campaña “Chapa tu sol” ante el incremento de los pasajes de S/ 1.50 incluso hasta S/ 2.00 en el transporte urbano, en exigencia al respeto de la tarifa de un sol y con movilizaciones para sensibilizar a los transportistas sobre estos cobros en Alto Puno.

Coyori Ruiz señaló que la campaña responde a los cobros superiores a un sol que aplican algunos transportistas en distintos sectores de Alto Puno. El dirigente exigió el respeto del pasaje a un sol y anunció movilizaciones para sensibilizar a los conductores sobre el incremento tarifario.

El dirigente ratificó tres demandas centrales: declarar en emergencia el transporte urbano de Alto Puno, establecer rutas libres y aplicar sanciones severas a los transportistas. Coyori exhortó a los usuarios a registrar con fotografías y videos los cobros que consideren irregulares para sustentar sus denuncias.

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El entrevistado sostuvo que el incremento de los pasajes durante la pandemia estuvo acompañado de un compromiso de retorno a la tarifa anterior. Según su versión, ese compromiso no se cumplió, por ello reclamó que los transportistas expliquen los aumentos tarifarios y cuestionó el cobro antes del abordaje.

Coyori reveló que fue víctima de una agresión física el 1 de octubre, cerca del parque del Agua. El dirigente vinculó sus sospechas con las denuncias que realiza sobre presuntos abusos laborales y problemas en el transporte de la zona.

El ciudadano Claudio Paredes cuestionó la actuación de la Municipalidad Provincial de Puno y señaló que la gestión del alcalde Javier Ponce no habría resuelto el problema de las tarifas. La ciudadana Elizabeth Cutipa planteó que una reducción del pasaje permitiría a la población movilizarse con mayor frecuencia y dinamizar las actividades comerciales.

Coyori anunció que convocará a una reunión ampliada con los 48 barrios y las dos comunidades de Alto Puno, además de dirigentes de otros sectores y representantes de comerciantes. El encuentro definirá las próximas medidas de protesta contra las tarifas y la fiscalización del transporte.

El dirigente aseguró que continuará la campaña en las calles y redes sociales hasta que las autoridades atiendan sus demandas sobre tarifas, rutas y fiscalización. Las movilizaciones buscan sensibilizar a los transportistas y exigir el respeto del pasaje a un sol en el transporte urbano de Alto Puno.

Redacción: Frank Pancca