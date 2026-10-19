Militantes de Fuerza Popular acusan a Giomara Dávalos de divisionismo y discriminación en Puno

Militantes de Fuerza Popular acusaron a la coordinadora de esa agrupación en la región Puno, Giomara Dávalos Quispe, de fomentar el divisionismo y la discriminación en la reunión del 9 de octubre en Puno, lo que generó disconformidad entre las bases y puso en tela de juicio su liderazgo. El representante de la base de Putina, Leoncio Vilca, cuestionó las diferencias entre militantes antiguos y nuevos.

La molestia surgió por las restricciones de ingreso y la convocatoria cerrada del encuentro partidario. El representante de la base de Putina expresó su rechazo a la discriminación entre militantes de larga trayectoria y los recién incorporados a la agrupación política.

Noé Robles, militante de trayectoria, acusó directamente a Dávalos de generar división en la organización. El dirigente puso en duda el objetivo del encuentro por los intereses políticos internos y cuestionó el liderazgo de la coordinadora en la región Puno.

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La actividad se habría trasladado del local La Pérgola al salón Patria, en el centro de Puno. Integrantes que no fueron convocados expresaron su rechazo a la reunión, según los antecedentes difundidos sobre las tensiones partidarias en la zona.

Dávalos Quispe negó que la reunión tuviera como finalidad repartir cargos públicos. La dirigente sostuvo que “jamás hemos hablado” de una repartición de puestos y afirmó que el encuentro buscaba agradecer a sus colaboradores en medio de los cuestionamientos de las bases.

El encuentro reunió a coordinadores provinciales y distritales para dialogar con el congresista César Revilla, responsable de la campaña de Keiko Fujimori en Puno. Algunos militantes cuestionaron la convocatoria y las restricciones de ingreso al local donde se realizó la actividad.

La controversia se suma a las discrepancias reportadas sobre la representación de las bases de Fuerza Popular en Puno. Los militantes exigen transparencia en la convocatoria y cuestionan la forma en que se maneja la organización política en la región.

Dávalos anunció visitas a las provincias para agradecer a sus colaboradores. Los dirigentes involucrados deben aclarar el propósito de la reunión y las presuntas designaciones, mientras la disconformidad de las bases pone en tela de juicio su liderazgo al frente de la coordinación regional.

Redacción: Frank Pancca