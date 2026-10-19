Proyecto de mejoramiento de la plaza de Armas de Juliaca valorizado en más de 7 millones se cae a pedazos a dos meses de su inauguración

El proyecto de mejoramiento de la plaza de Armas de la ciudad de Juliaca, valorizado en más de 7 millones de soles y ejecutado por la Municipalidad Provincial de San Román, se cae a pedazos a dos meses de su inauguración, ante la incredulidad de propios y extraños que critican la gestión de Óscar Cáceres Rodríguez por la pésima ejecución de la obra en los 100 años del aniversario de San Román. Varios faroles de la plaza cayeron este fin de semana por un fuerte ventarrón.

La caída de los faroles ocurrió a menos de dos meses de la inauguración del proyecto de mejoramiento. Otros postes muestran luminarias incompletas y evidencian el deterioro de la infraestructura, según las versiones recogidas en la zona afectada por el ventarrón del fin de semana.

El dirigente Juan Zapata afirmó ante Pachamama Radio: “creo que ni tres meses que se inauguró esta plaza, y ya lo estamos viendo, un desastre”. El dirigente responsabilizó al jefe de infraestructura y al alcalde por no solucionar los daños visibles en el proyecto de mejoramiento.

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Zapata sostiene que la obra de la plaza de Armas supera los 7 millones de soles, y lo que se ve es que estaría valorizado entre 3 millones y medio a 4 millones. Ninguna entidad se pronunció hasta ahora sobre la diferencia entre el monto ejecutado y el valor real de lo construido.

Ante las deficiencias, el dirigente reclamó que la Fiscalía actúe de oficio. Afirma que la Contraloría y el procurador guardan silencio hasta el momento y asegura que hubo robo en la obra, con faroles faltantes en varios postes.

Versiones que recogió el dirigente indican que en la pileta la instalación de agua está en pésimo estado. Días atrás una docente no pudo ingresar a la plaza con sus alumnos para grabar un recuerdo, según los testimonios que recogió Zapata.

Zapata pidió al virtual alcalde Max Lanza, quien según el dirigente ya presentó la denuncia, que entregue la copia para dar seguimiento al caso. El dirigente adelantó que recaban pruebas para evitar que la obra quede impune y exigió transparencia en el proceso.

La gestión de Óscar Cáceres Rodríguez enfrenta cuestionamientos por el proyecto de mejoramiento valorizado en más de 7 millones de soles. El caso permanece sin pronunciamiento oficial de la Contraloría y el procurador, mientras el dirigente Juan Zapata insiste en que la Fiscalía actúe de oficio para determinar responsabilidades.

Redacción: Rony Cuyo