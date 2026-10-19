San Román: Máximo López el secretario provincial del Partido Etnocacerista considera necesario recuperar la disciplina escolar en los colegios

El secretario provincial del Partido Etnocacerista de la provincia de San Román, Máximo López, expresó su respaldo a las medidas que buscan reforzar la disciplina de los escolares, entre ellas las restricciones sobre el cabello y la presentación personal, al considerar que los estudiantes deben priorizar sus estudios y respetar las normas educativas.

López recordó que, durante sus años escolares, los estudiantes asistían con el cabello corto y una presentación ordenada, una costumbre que, según su opinión, reflejaba una educación más disciplinada. También manifestó su preocupación por el uso constante de celulares entre los jóvenes.

El representante etnocacerista consideró que algunos estudiantes dan demasiada importancia a su apariencia personal, como el maquillaje, los tatuajes y el cabello teñido, en lugar de concentrarse en sus responsabilidades escolares.

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Máximo López también señaló que los padres deben involucrarse más en la formación de sus hijos, ya que según indicó, la educación y el respeto comienzan en el hogar y deben reforzarse en las instituciones educativas.

Sin embargo, el dirigente sostuvo que los docentes deben orientar a los escolares mediante consejos y recomendaciones, para que comprendan la importancia de estudiar y prepararse para su futuro profesional.

Finalmente, López recordó que la finalidad de la escuela es formar ciudadanos responsables y pidió recuperar el respeto hacia los profesores y los padres de familia, en medio del debate sobre las normas de presentación personal y disciplina en los centros educativos.

Redacción: William Hancco