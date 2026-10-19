Formalización minera en Ayacucho: más de 12 mil operadores estarían fuera del proceso

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 19/10/2026

Alrededor de 12 mil mineros operarían ilegalmente en Ayacucho, según la estimación del director regional de Energía y Minas e Hidrocarburos, Jony Antonio Quispe Poma. La cifra pone en atención…

Alrededor de 12 mil mineros operarían ilegalmente en Ayacucho, según la estimación del director regional de Energía y Minas e Hidrocarburos, Jony Antonio Quispe Poma. La cifra pone en atención la situación de la actividad minera en la región y los desafíos para avanzar en la formalización.

El funcionario informó que más de 2.300 mineros continúan inscritos en el proceso de formalización, aunque solo una parte ha alcanzado etapas más avanzadas del procedimiento. La actividad minera se concentra en varias provincias del sur de Ayacucho, donde persisten retos relacionados con la regularización de los pequeños productores, la asistencia técnica y la fiscalización de las operaciones. Durante su participación en la convención Andesmin, Quispe Poma también planteó cambios en los procedimientos de formalización y mayores recursos para las direcciones regionales encargadas de acompañar a los mineros. 

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada

 

Etiquetas:
Red de Medios Regionales del Perú

Recomendado

Juliaca: Sujeto es intervino cuando inhalaba terocal en parque las Carmelitas Juliaca

Juliaca: Sujeto es intervino cuando inhalaba terocal en parque las Carmelitas

Internacional: Juez de Miami ordena arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas Internacional

Internacional: Juez de Miami ordena arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un movimiento Nacional

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un movimiento

Oposición de comerciantes y falta de acuerdos mantienen paralizado proyecto del mercado Cerro Colorado en Juliaca Juliaca

Oposición de comerciantes y falta de acuerdos mantienen paralizado proyecto del mercado Cerro Colorado en Juliaca

Acora no tiene asegurado financiamiento para llevar a los Chacareros Lawakumus al lanzamiento de la Candelaria 2027 en Lima Puno

Acora no tiene asegurado financiamiento para llevar a los Chacareros Lawakumus al lanzamiento de la Candelaria 2027 en Lima

Los Machuaychas cuestionan falta de identidad en la plaza de Armas de Juliaca Juliaca

Los Machuaychas cuestionan falta de identidad en la plaza de Armas de Juliaca

UGEL San Román registra 51 casos de violencia escolar y reporta 10 casos de tocamientos indebidos San Román

UGEL San Román registra 51 casos de violencia escolar y reporta 10 casos de tocamientos indebidos

Dudas en la información de damnificados y falta de colaboración para identificar responsables complican atención tras incendios en Puno Puno

Dudas en la información de damnificados y falta de colaboración para identificar responsables complican atención tras incendios en Puno