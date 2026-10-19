Formalización minera en Ayacucho: más de 12 mil operadores estarían fuera del proceso

Alrededor de 12 mil mineros operarían ilegalmente en Ayacucho, según la estimación del director regional de Energía y Minas e Hidrocarburos, Jony Antonio Quispe Poma. La cifra pone en atención la situación de la actividad minera en la región y los desafíos para avanzar en la formalización.

El funcionario informó que más de 2.300 mineros continúan inscritos en el proceso de formalización, aunque solo una parte ha alcanzado etapas más avanzadas del procedimiento. La actividad minera se concentra en varias provincias del sur de Ayacucho, donde persisten retos relacionados con la regularización de los pequeños productores, la asistencia técnica y la fiscalización de las operaciones. Durante su participación en la convención Andesmin, Quispe Poma también planteó cambios en los procedimientos de formalización y mayores recursos para las direcciones regionales encargadas de acompañar a los mineros.

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