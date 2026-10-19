Pasajero muere tras choque de miniván contra tráiler en la carretera Canta-Huayllay

Un pasajero murió y otras seis personas resultaron heridas tras el choque entre una miniván y un tráiler cisterna que transportaba combustible. El accidente ocurrió cerca de la medianoche del sábado, en el kilómetro 50 de la carretera Central, en el tramo Canta-Huayllay, en Pasco.

La miniván, de placa F3A-951, pertenecía a la empresa Beteta Tours y viajaba de Lima hacia Huánuco. En sentido contrario, rumbo a Canta, circulaba el tráiler cisterna de placa BZP-904. Ambos vehículos chocaron y el impacto alcanzó el costado izquierdo de la miniván.

La víctima mortal fue identificada como Jairo Cubas Araujo, de 33 años, natural del distrito de Alonso de Alvarado, provincia de Lamas, región San Martín. Viajaba junto a la ventana y murió en el acto. El conductor de la miniván quedó gravemente herido y fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos (UCI).

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Tras recibir la alerta, policías de las comisarías de Canta y Carhuamayo llegaron al lugar para auxiliar a las víctimas. Los seis heridos fueron trasladados a distintos centros de salud para recibir atención médica.

Debido a que Medicina Legal de La Oroya permanece sin funcionar desde hace varios meses por falta de un médico legista, el cuerpo de Cubas Araujo fue trasladado a la morgue de Hualhuas, en Huancayo, para la necropsia de ley. Sus restos serán llevados posteriormente a su lugar de origen, en la región San Martín.

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