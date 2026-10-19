Incendio forestal arrasa pastizales y vecinos de Alto Huaje de la ciudad de Puno temen nueva propagación del fuego

Un incendio forestal arrasó extensas áreas de pastizales secos en el barrio Alto Huaje, en la ciudad de Puno, durante la madrugada de hoy, lo que puso en riesgo las viviendas cercanas y obligó a los pobladores a salir a combatir las llamas ante el temor de una nueva propagación. Militon Condori, vecino de la zona, relató que su hija lo llamó alrededor de las 3 de la mañana para avisarle que el fuego avanzaba hacia el barrio.

Pese a encontrarse delicado de salud, Condori subió al cerro y junto con sus familiares hizo todo lo posible para apagar las llamas. El esfuerzo de los pobladores permitió controlar gran parte del incendio, aunque algunos sectores todavía despedían humo durante la mañana, lo que mantenía la alerta entre los residentes de Alto Huaje.

La preocupación persiste porque los pastizales quemados sirven de alimento para las ovejas de los pobladores, quienes dependen de estos terrenos para subsistir. Condori expresó su inquietud por la pérdida de forraje natural, un recurso que resultó afectado por el fuego en amplias extensiones del cerro y que compromete la actividad ganadera de varias familias.

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Paul Pizarro, presidente del barrio, también se sumó a las labores de control junto con otros vecinos, preocupado por las casas ubicadas cerca de la zona afectada. El dirigente explicó que el fuego pudo avanzar hacia las viviendas y causar daños mayores si no lograban detenerlo a tiempo, por lo que se organizaron durante la madrugada.

Asimismo, Pizarro manifestó su preocupación por los árboles y animales que pudieron resultar afectados por las llamas. El presidente del barrio pidió que se investigue quién provocó el incendio y sostuvo: “Yo pienso que se debería hacer una denuncia”, al referirse a la necesidad de identificar a los responsables.

Aunque los vecinos consiguieron controlar gran parte del fuego, el humo que todavía salía de algunos sectores mantenía la preocupación en Alto Huaje. Los pobladores permanecían atentos para evitar que las llamas volvieran a encenderse y avanzaran hacia las viviendas cercanas durante la mañana.

Las autoridades locales no se pronunciaron de inmediato sobre el siniestro, mientras los residentes reclamaban mayor vigilancia y presencia institucional en la zona. Los vecinos solicitaron una investigación inmediata para determinar el origen del incendio y evitar que hechos similares se repitan en el barrio.

El incendio en Alto Huaje dejó pastizales destruidos, viviendas en riesgo y una comunidad en alerta permanente. Los pobladores pidieron a las autoridades mantenerse vigilantes ante una posible nueva propagación del fuego en los próximos días y exigieron respuestas sobre las causas del siniestro ocurrido durante la madrugada.

Redacción: William Hancco