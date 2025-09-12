Coata: expediente técnico para carretera se retrasa y población protesta

Pobladores de Capachica y Coata de la provincia de Puno, expresan su malestar por los retrasos en el expediente técnico para la ejecución de los tramos de Almuzanche-Pusi-Sucasco y Almuzanche-Escallani. Óscar Macedo, gerente general del Gobierno Regional de Puno, asegura que el avance alcanza aproximadamente el 60%, aunque reconoció demoras significativas en el estudio de suelos para el segundo tramo faltante.

Durante la reunión entre autoridades distritales y funcionarios regionales, los pobladores exigieron la culminación inmediata del expediente técnico que debió concluirse en agosto pasado. Las comunidades de Capachica y Coata manifestaron su preocupación por los continuos retrasos que afectan el desarrollo de la infraestructura vial en sus jurisdicciones territoriales.

La ausencia del gobernador regional durante este encuentro generó mayor molestia entre los asistentes, quienes interpretaron esta situación como falta de interés de la máxima autoridad regional para solucionar los problemas viales del distrito de Coata. Los pobladores cuestionaron el compromiso gubernamental con el avance de obras prioritarias para sus comunidades.

Macedo explicó que los retrasos se concentran específicamente en el estudio de suelos correspondiente al segundo tramo de la carretera, componente técnico fundamental para completar el expediente. El funcionario regional detalló que este aspecto requiere mayor tiempo de análisis técnico, razón por la cual el cronograma original sufrió modificaciones.

El expediente técnico abarca los tramos carreteros Almuzanche-Pusi-Sucasco y Almuzanche-Escallani, proyectos viales estratégicos para la conectividad regional entre los distritos de Capachica y Coata. Los estudios de suelos representan un componente crítico para determinar la viabilidad técnica y los costos de construcción de la infraestructura vial proyectada.

Autoridades locales expresaron que los retrasos afectan directamente el desarrollo económico y social de sus poblaciones, quienes dependen de una adecuada conectividad vial para el transporte de productos y servicios. La demora en la culminación del expediente técnico posterga indefinidamente el inicio de las obras de construcción carretera.

Los pobladores señalaron que el incumplimiento del cronograma establecido refleja la falta de priorización de proyectos viales en zonas rurales. Las comunidades manifestaron que estos retrasos generan desconfianza hacia las gestiones del gobierno regional, especialmente cuando no se observa la presencia de la máxima autoridad en reuniones importantes.