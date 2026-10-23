Comerciantes de Todos los Santos serán reubicados para mantener libre la avenida Simón Bolívar en Puno

La Municipalidad Provincial de Puno viene organizando la distribución de los comerciantes que participarán en la feria de Todos los Santos, con el propósito de ordenar los espacios de venta y evitar la ocupación descontrolada de la avenida Simón Bolívar. Como parte de esta medida, cuatro asociaciones de comerciantes tradicionales serán instaladas en el jirón El Puerto, mientras que otros vendedores serán reubicados en zonas previamente establecidas.

La subgerenta de Actividades Económicas de la Municipalidad Provincial de Puno, Susana Soledad Quispe Rivera, informó que una asociación conformada por nueve integrantes, dedicada a la venta de máscaras y caretas utilizadas para las t’antawawas, ya se encuentra instalada en el sector de la avenida Simón Bolívar y el jirón El Puerto.

La funcionaria explicó que la organización de los comerciantes contempla también la instalación de cuatro asociaciones dedicadas a la venta de coronas, manás, ofrendas y flores, productos tradicionales que registran demanda durante las celebraciones por Todos los Santos. Estos vendedores ocuparán sus espacios la próxima semana en el jirón El Puerto, en el tramo comprendido entre la avenida El Sol y la avenida Simón Bolívar.

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La distribución busca concentrar la actividad comercial en sectores definidos y evitar que los puestos se extiendan hacia otras vías. De acuerdo con Quispe Rivera, la intención es que la avenida Simón Bolívar permanezca libre de comerciantes instalados de manera desordenada, con excepción del espacio que ya ha sido asignado a la asociación que comercializa máscaras y caretas para las t’antawawas.

Asimismo, la subgerenta precisó que la asociación que el año pasado ocupó la avenida Simón Bolívar será reubicada en otro punto. Sus integrantes se instalarán detrás de las cuatro asociaciones de comerciantes tradicionales, en las inmediaciones de la zona de la marina, sobre la vereda. Con este cambio, la municipalidad busca evitar que el mismo sector vuelva a concentrar puestos de venta que dificulten el tránsito.

Para hacer cumplir la distribución, la comuna provincial prevé la participación coordinada de personal de la Subgerencia de Actividades Económicas, fiscalizadores, Policía Municipal, Transportes, Serenazgo, Residuos Sólidos y otras dependencias municipales. Estas áreas tendrán la tarea de supervisar la ocupación de los espacios y atender las situaciones que puedan presentarse durante el desarrollo de la feria.

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Quispe Rivera aclaró que las acciones municipales no tienen como finalidad impedir que los vendedores ambulantes trabajen durante esta temporada comercial. Sin embargo, señaló que se busca evitar que ocupen de manera permanente espacios públicos que no les han sido asignados, especialmente en zonas donde la presencia de puestos puede afectar la circulación de peatones y vehículos.

La funcionaria remarcó que la diferencia está en permitir el comercio ambulatorio sin que los vendedores conviertan las vías o veredas en puestos fijos. Por ello, la municipalidad realizará labores de control para que los comerciantes respeten los lugares establecidos y se mantenga el orden en los alrededores de la feria.

La feria de Todos los Santos representa una temporada importante para los vendedores de productos tradicionales en Puno, debido a la demanda de coronas, flores, manás, ofrendas y otros artículos utilizados por las familias durante estas fechas. En ese contexto, la municipalidad busca compatibilizar las actividades comerciales con la circulación en las principales vías, mediante la distribución de los vendedores y la supervisión de los espacios autorizados.

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