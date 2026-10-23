Escenificación de la salida de la pareja mítica en Puno tendrá actores nacionales y tres momentos rituales

La escenificación de la salida de la pareja mítica, prevista para el próximo 5 de noviembre en la ciudad de Puno, incorporará actores de renombre nacional y mantendrá rituales de agradecimiento a los apus y a la Pachamama, como parte de las actividades orientadas a revalorar la tradición cultural de la región.

Un representante de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno informó que la programación contempla tres momentos principales: los rituales de agradecimiento que se realizarán un día antes, las ceremonias vinculadas a la llegada de la pareja mítica y el acto central, previsto en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno.

Asimismo, indicó que el mismo 5 de noviembre se realizará un pago a la Pachamama en la isla de los Uros, como parte de las actividades ceremoniales. La organización busca recuperar los elementos tradicionales de esta representación y garantizar que los participantes asuman sus papeles con responsabilidad.

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Respecto a la participación institucional, señaló que se viene coordinando nuevamente con estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional, quienes participaron en la edición anterior y podrían volver a colaborar en la escenificación de este año.

Sobre el costo de las entradas para presenciar la ceremonia central, el representante manifestó que el precio todavía se encuentra en evaluación y que se definirá en los próximos días. Sin embargo, adelantó que el ingreso no superaría los diez soles, debido a los gastos que implica la organización de la actividad.

Finalmente, la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno invitó a la población a participar en esta representación, que busca mantener viva la tradición de la salida de la pareja mítica y fortalecer la identidad cultural puneña.

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