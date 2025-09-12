Contadores de Puno celebran 66 años con 80% activos laboralmente

El Colegio de Contadores Públicos de Puno celebraron este 11 de septiembre sus 66 años de creación institucional, mientras entre 70 y 80 por ciento de los colegiados desarrolla actividades profesionales en sectores privados y gubernamentales según confirmó Moisés Callasaca, presidente filial Juliaca.

Los profesionales contables ejercen en múltiples áreas especializadas que incluyen auditoría, control gubernamental, consultoría privada y docencia universitaria, manteniendo relevancia en diferentes esferas del desarrollo económico regional aunque algunos han diversificado hacia otros campos laborales no contables.

La inteligencia artificial y nuevas tecnologías no representan amenaza para el ejercicio profesional contable según manifestó Callasaca durante entrevista radiofónica, quien añadió que los especialistas deben prepararse académica y técnicamente para integrar herramientas tecnológicas avanzadas que fortalezcan su desempeño laboral.

El Estado no proporciona estímulos ni programas de capacitación específicos para contadores públicos, quienes deben autofinanciarse su actualización profesional continua, mientras la competitividad depende exclusivamente del esfuerzo individual para mantenerse actualizado en normativas contables y avances tecnológicos emergentes.

El representante gremial exhortó a todos los colegiados a mantener responsabilidad, honestidad y puntualidad en sus funciones profesionales diarias, señalando que la confianza de empleadores y el cumplimiento de funciones en entidades gubernamentales constituyen pilares fundamentales del prestigio profesional.

Las celebraciones del aniversario colegial reconocen la contribución histórica de los contadores públicos al desarrollo económico regional, mientras la fecha conmemorativa refuerza el compromiso profesional de quienes ejercen en diversas instituciones públicas y privadas de la región Puno.