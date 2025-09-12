Puno: 873 mordeduras caninas en 2024 impulsan vacunación masiva

Una campaña masiva de vacunación antirrábica se realizará este domingo en la ciudad de Puno para frenar el creciente número de mordeduras caninas que alcanzan cifras alarmantes. Guillermo Pilco Pari, coordinador de Zoonosis de la Red de Salud Puno, advierte que esta enfermedad mortal representa una amenaza real para la población puneña.

La jornada de vacunación gratuita comenzará a las ocho de la mañana y culminará a las cuatro de la tarde. Los propietarios de mascotas podrán acudir sin costo alguno para inmunizar a sus animales contra esta enfermedad letal.

Las autoridades sanitarias han instalado 120 puntos fijos y cuatro puntos móviles distribuidos estratégicamente en parques, colegios, plataformas deportivas y establecimientos de salud. Estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Altiplano brindarán apoyo técnico durante toda la jornada.

- Contenido Promocionado -

La rabia constituye una enfermedad zoonótica que provoca muerte segura si la persona expuesta no recibe atención médica oportuna. Su prevención representa un tema de salud pública de máxima importancia para proteger a la población.

El último caso de rabia humana en Puno ocurrió en 2015 cuando una gestante de 29 años falleció en Arequipa tras contraer la enfermedad. Este antecedente refuerza la necesidad de mantener altos niveles de vacunación en la población canina de la región.

El funcionario reveló que durante 2023 se vacunaron 32,190 perros, alcanzando el 82% de una meta de 39,140 canes programados. En 2024 se logró inmunizar a 34,399 animales, representando el 86% de los 39,800 perros proyectados para ese período.

La meta actual para toda la provincia asciende a 37,000 canes, correspondiendo 17,527 específicamente a la ciudad de Puno. Estas cifras reflejan el esfuerzo sostenido de las autoridades sanitarias por mantener controlada la enfermedad en el territorio puneño.

Puno atraviesa una crisis de sobrepoblación canina con numerosos animales deambulando por las calles sin control aparente. Pilco Pari observa que muchos de estos perros sí tienen propietarios, evidenciando una marcada falta de tenencia responsable de mascotas.

El funcionario propone reactivar el comité multisectorial liderado por la Subgerencia de Salud Pública municipal. Esta instancia debe integrar al Ministerio de Salud, organizaciones animalistas, el sector educación y medios de comunicación para abordar integralmente el problema.

La presencia de excrementos caninos en las calles genera un grave riesgo sanitario porque se secan y forman polvo contaminante. Este material ingresa a hogares y restaurantes, convirtiéndose en foco de transmisión de múltiples enfermedades zoonóticas que afectan a las personas.

Señaló que los perros pueden transmitir más de 90 enfermedades diferentes a los humanos, siendo la hidatidosis una de las más preocupantes. Esta patología forma quistes en órganos internos y solo puede tratarse mediante intervención quirúrgica en pacientes humanos.

La hidatidosis se propaga por falta de higiene cuando las personas acarician perros y manipulan alimentos sin lavarse las manos adecuadamente. También se transmite a través del consumo de agua contaminada con heces caninas por parte de humanos y otros animales.

Para tener una mascota se requieren tres condiciones fundamentales según Pilco Pari: recursos económicos suficientes, espacio adecuado y tiempo disponible. Sin cumplir estos requisitos básicos, es preferible no adquirir animales de compañía porque requieren cuidado permanente.

Remarcó que las estadísticas de mordeduras caninas muestran una tendencia creciente preocupante en el departamento de Puno. En 2022 se registraron 842 casos, la cifra aumentó a 1,041 durante 2023, y hasta la fecha de 2024 ya suman 873 episodios reportados.

Ante una mordedura canina se debe aplicar la «tríada preventiva» inmediatamente: lavar la herida con abundante agua y jabón, identificar al perro agresor para controlarlo durante diez días, y acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para recibir tratamiento preventivo oportuno.