Cuatro años de parches y S/ 10,8 millones en contratos: Jaén pide que el Estado avance con la modernización de su aeropuerto

El aeropuerto Fernando Belaúnde Terry de Jaén, en Cajamarca, lleva más de cuatro años entre el cierre y la reapertura, mientras la infraestructura se repara una y otra vez. Representantes de gremios privados y personas naturales de las provincias de Jaén y San Ignacio presentarán un pedido formal al ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini Casal. Le solicitan que interponga sus buenos oficios para que el proyecto de modernización integral avance. También piden al Congreso de la República que haga seguimiento y fiscalización ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), CORPAC y las demás entidades competentes.

La carta se acompaña de un informe situacional y técnico de 16 folios, un anexo consolidado con información hasta el 18 de agosto de 2026 y un estudio económico sobre las dos provincias. Con estos documentos, los firmantes sostienen que el gasto repetido en mantenimiento no ha resuelto el problema de fondo y que el Estado debe concretar una obra definitiva.

Un aeropuerto cerrado desde 2022

Según el informe, la pista de aterrizaje fue cerrada por haber cumplido su vida útil. El anexo precisa que el cierre ocurrió el 4 de junio de 2022 por el deterioro de la pista. Desde entonces se hicieron intervenciones para recuperar la operatividad, con resultados que los autores consideran insuficientes.

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El estudio recuerda que el aeropuerto se construyó en 1996 a pedido de la Fuerza Aérea del Perú, por razones de seguridad nacional tras el conflicto del Cenepa de 1995. Además de su uso militar, sirvió para integrar y abastecer una zona de difícil acceso en Cajamarca y la Amazonía. El primer vuelo comercial Lima–Jaén se inauguró el 30 de septiembre de 2016, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

La consecuencia del cierre, afirma el estudio, fue una caída prácticamente total del tráfico aéreo: una reducción de 99,86 % respecto del movimiento de 2019, año en que el aeropuerto habría registrado 283 672 pasajeros.

La primera etapa: los parches de 2021 y 2022

El anexo separa cuatro tipos de dinero para no mezclar cifras: expedientes técnicos y estudios, contratos de mantenimiento, adicionales y modificaciones, y el proyecto de modernización integral.

La primera intervención empezó antes de la obra. El 4 de mayo de 2021, CORPAC contrató la elaboración del expediente técnico mediante la Orden de Servicio N.º 001-020-1470, por S/ 34 900 y 40 días calendario, a cargo del ingeniero civil Erikc Gabriel Rivas Benites. El expediente fue aprobado en marzo de 2022 con un valor referencial de S/ 5 070 482,09. El informe advierte que ese gasto suele omitirse cuando se dice que “la obra costó S/ 4,5 millones”.

La obra se contrató en 2022 con el Consorcio Vial Diamante (contrato GL.042.2022) por S/ 4 531 761,87. Su objeto era el parchado asfáltico de las zonas más críticas y la señalización de la pista. La supervisión (GL.043.2022) quedó a cargo del Consorcio Puka Allpa por S/ 132 858,93. Sumados al expediente, los tres conceptos alcanzan S/ 4 699 520,80.

Pero el costo final habría sido mayor. En una presentación ante la Comisión de Transportes del Congreso, CORPAC reportó un “costo total de la obra” de S/ 5 764 121,02, es decir, unos S/ 1,23 millones más que el contrato inicial. El informe no explica la diferencia y pide revisar la liquidación completa para saber qué conceptos la produjeron.

Las observaciones de la Contraloría

La Contraloría General de la República controló la obra en varias ocasiones. El Informe de Hito de Control N.º 005-2023-OCI/0257-SCC, que tomó como materia de control los S/ 4 531 761,87, registró cinco problemas:

Drenaje. La obra no consideró el tratamiento del sistema de drenaje existente, lo que podía afectar la calidad, la durabilidad y la vida útil de la intervención. Control de calidad. La supervisión no acreditó adecuadamente ensayos de calidad sobre los materiales. Informes de supervisión. No se acreditó la presentación de los informes quincenales requeridos. Mayores metrados. Otro informe detectó una valorización que consideraba más metrados que los realmente ejecutados, con riesgo de pagos superiores a los correspondientes. Infobras. CORPAC no mantenía actualizado el registro de avance de la obra.

La obra terminó en mayo de 2023 y el aeropuerto reabrió el 21 de julio de ese año. Ocho días después, el 29 de julio, CORPAC volvió a cerrarlo por fallas en la capa asfáltica: cuatro de los diez parches presentaban problemas. Según el informe, CORPAC dijo que las reparaciones se harían sin costo adicional, con la garantía del contrato. Por eso los autores no suman un nuevo monto por ese concepto, y aclaran que no hay evidencia de un contrato pagado por esas reparaciones.

Segunda y tercera etapas: 2024 y 2025

En 2024 CORPAC contrató un nuevo expediente técnico (contrato GL.047.2024, S/ 160 224) para intervenir la pista con mezcla asfáltica en caliente. El informe lo toma como señal de que ya se preparaba otra intervención, distinta de la de 2022.

Esa intervención llegó en 2025 con el contrato GL.004.2025, por S/ 3 387 885,15, adjudicado al Consorcio Jaén. Se trataba del mantenimiento de los pavimentos de la pista con mezcla asfáltica en caliente. La supervisión (GL.005.2025) fue contratada con Genaro Morales Rivas por S/ 72 350, y el subtotal de obra y supervisión asciende a S/ 3 460 235,15.

A ello se sumó un adicional aprobado por Acuerdo de Directorio. El informe calcula el adicional neto en aproximadamente S/ 392 548,19, cifra cercana al “poco más de 11 %” que CORPAC comunicó públicamente. Se destinó principalmente a soluciones estructurales en zonas críticas: geomallas en las zonas A3 y A3-1 para reducir los efectos de la humedad y la infiltración de agua. La intervención total alcanzó unos 15 000 metros cuadrados, cerca del 14 % de una pista de unos 2 400 metros de longitud.

También en 2025 la Contraloría emitió el Informe de Hito de Control N.º 005-2025-OCI/0257-SCC. Halló que la obra había estado suspendida durante parte de las lluvias y que, en la inspección del 25 y 26 de marzo, no había documentación que acreditara la continuidad de la suspensión. CORPAC informó que los trabajos se retomaron el 22 de abril. En junio, la Contraloría volvió a advertir que CORPAC no había planificado periódicamente el mantenimiento preventivo del drenaje de la pista, el mismo punto señalado en 2023.

CORPAC anunció la culminación de los trabajos en septiembre de 2025, con asfalto en caliente, geotextiles, geomallas, bases estabilizadas y mejoras de drenaje. Los vuelos comerciales se reanudaron “supuestamente”, dice el anexo, el 30 de octubre de 2025.

2026: nuevos contratos de mantenimiento

El informe llama a 2026 un año de nuevas contrataciones. El contrato GL.035.2026, por S/ 1 690 000, es para el mantenimiento correctivo de los parches 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y de otras áreas de la pista, las calles de rodaje y la plataforma. Los autores aclaran que esto no significa que todos esos parches hayan colapsado, pues el objeto incluye otras áreas. Pero, según el informe, demuestra que la infraestructura siguió necesitando correcciones tras la rehabilitación de 2025.

Ese año se contrató además el GL.028.2026, por S/ 140 000, para evaluar, diseñar y ejecutar el mantenimiento correctivo de la cobertura del terminal de pasajeros, por emergencia. Se ejecutó del 7 al 20 de marzo, y CORPAC confirmó que el techo fue afectado por intensas lluvias y ráfagas de viento. Finalmente, un servicio de mantenimiento preventivo de la superficie de rodadura de la pista y la plataforma, con presupuesto referencial de S/ 300 000, fue adjudicado por S/ 270 000, monto que el informe usa para sus cálculos.

La cifra central: S/ 10 812 528,14

Sumando todo, el informe identifica unos S/ 10 812 528,14 en contratos y servicios de estudios y mantenimiento entre 2021 y agosto de 2026:

Año Concepto Monto (S/) 2021 Expediente técnico inicial 34 900,00 2022 GL.042.2022 – obra 4 531 761,87 2022 GL.043.2022 – supervisión 132 858,93 2024 GL.047.2024 – expediente técnico 160 224,00 2025 GL.004.2025 – obra 3 387 885,15 2025 GL.005.2025 – supervisión 72 350,00 2025 Adicional neto identificado 392 548,19 2026 GL.035.2026 – mantenimiento correctivo 1 690 000,00 2026 GL.028.2026 – cobertura del terminal 140 000,00 2026 Mantenimiento preventivo pista/plataforma 270 000,00

Los autores advierten que la cifra corresponde a montos contractuales y no debe leerse como dinero efectivamente pagado, porque contrato, devengado, girado y pagado son conceptos distintos. Para saber cuánto salió de las cuentas públicas, dicen, hace falta conciliar con los registros de devengado, girado y pagado, además de valorizaciones, adelantos, retenciones, penalidades, saldos y liquidaciones. De ahí que pidan al Congreso diferenciar claramente entre montos contratados, devengados, girados y pagados.

El proyecto grande: CUI 2653758

La salida de fondo, según los firmantes, es el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio aeroportuario de pasajeros y carga en el Aeropuerto de Jaén”, registrado con el CUI N.° 2653758 en el seguimiento del MEF. Su costo de inversión actualizado es de aproximadamente S/ 318 720 694,79, que reemplaza a una versión anterior de unos S/ 317,3 millones.

El hito más reciente es la Resolución Directoral N.° 0284-2026-MTC/12, del 27 de mayo de 2026, que aprobó el expediente técnico de la primera etapa. Esa etapa suma unos S/ 237 162 245,08, con un plazo de ejecución de unos 560 días. El informe aclara que esto no significa que se estén gastando S/ 237 millones: la aprobación del expediente define técnicamente la etapa y su presupuesto, pero no implica ejecución ni pago.

El proyecto integral contempla la ampliación y el mejoramiento de pista, plataforma, calle de rodaje y terminal, además de instalaciones aeroportuarias, sistemas complementarios, infraestructura de seguridad y drenaje. El estudio económico añade, citando información presentada por el MTC y CORPAC, que la pista pasaría de 2 400 a 2 750 metros, con nueva torre de control, cerco, infraestructura de servicio de extinción de incendios y una terminal con capacidad para tres vuelos simultáneos. El MTC identifica 316 842 beneficiarios.

El anexo distingue dos proyectos paralelos. El primero, de CORPAC, busca mantener el aeropuerto funcionando con parches, asfaltado, geomallas, geotextiles, drenaje y mantenimientos, y según el informe no ha dado una solución. El segundo, a cargo del MTC, es la modernización integral. El propio MTC, señalan, ha explicado que ambos son independientes.

El costo para la economía regional

El estudio económico, fechado en agosto de 2026, sostiene que la inoperatividad golpea a todo el eje productivo del nororiente. Jaén tiene más de 185 mil habitantes y San Ignacio, 150 670, según el INEI. El documento recoge tres afirmaciones: pérdidas anuales superiores a los S/ 250 millones en el dinamismo de la región, un 70 % de emprendimientos y agencias turísticas locales en bancarrota o inactividad según la Cámara de Turismo de Jaén, y perjuicio a la comercialización del café de alta especialidad por la dificultad de atraer compradores internacionales.

Con una proyección propia, el estudio multiplica los S/ 250 millones por tres años de fuerte afectación y llega a S/ 750 millones de actividad económica potencialmente afectada. Es una estimación, no una pérdida medida.

El texto subraya el efecto multiplicador de los pasajeros sobre hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios. Pone especial énfasis en el café: según el Gobierno Regional de Cajamarca, hay unas 75 000 hectáreas y más de 50 000 familias involucradas, y en 2024 se negociaron más de S/ 500 millones en la cadena. Jaén y San Ignacio lideran desde 2019 la Taza de Excelencia nacional, y la edición 2019 de la FICAFE en Jaén reunió a más de 200 organizaciones, 15 000 visitantes y más de S/ 24 millones en negocios.

El aeropuerto, aclara el estudio, no serviría tanto para exportar café, que seguiría saliendo por tierra hacia los puertos, sino para traer compradores, catadores, importadores y empresarios que prefieren llegar a ciudades con aeropuerto. Lo mismo vale para el cacao y para el turismo, con la Huaca Montegrande, de más de 5 300 años, como atractivo cultural, y Gocta y Kuélap en el circuito amazónico. El contexto regional, según MINCETUR, es favorable: Cajamarca alcanzó unos US$ 4 140 millones en exportaciones en 2025 (+72,2 %), con las agroexportaciones creciendo cerca de 74 %.

Lo que se pide

La carta solicita al Congreso, dentro de sus competencias, que:

tome conocimiento de los recursos públicos identificados y de la situación actual del aeropuerto;

pida al MTC, CORPAC y otras entidades información actualizada y documentada sobre el expediente, la programación presupuestal y las actuaciones administrativas del CUI 2653758;

coordine y haga seguimiento para que los trámites continúen;

supervise la ejecución presupuestal, diferenciando entre montos contratados, devengados, girados y pagados;

solicite el cronograma de la primera etapa, con sus hitos administrativos y presupuestales y las condiciones para iniciar la obra física;

considere la modernización como infraestructura estratégica para Jaén, San Ignacio y el nororiente.

El estudio propone además un Plan Especial de Desarrollo Económico vinculado al aeropuerto para 2026–2030, con seis ejes: conectividad, turismo, agroindustria, inversión, logística y promoción internacional. Advierte que, si el aeropuerto sigue dependiendo de reparaciones parciales, pueden repetirse las interrupciones, las aerolíneas enfrentarán incertidumbre y se retrasará la inversión. Menciona que LATAM comunicó interrupciones de su operación hacia Jaén en 2026.

“La finalidad de esta solicitud no es únicamente recuperar la operación aeroportuaria”, concluye el petitorio, “sino concretar una infraestructura” para el desarrollo de la zona. Para los firmantes, el pedido apunta a que el expediente aprobado se traduzca en una obra y a que el dinero público destinado al aeropuerto se rastree con rigor.

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