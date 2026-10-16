Huancayo: Fiscalía investiga como tentativa de homicidio el ataque con fuego a nueve trabajadores municipales

La Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunto homicidio simple en grado de tentativa contra Albert Enrique Escalante, detenido tras el ataque con fuego que dejó heridos a trabajadores municipales en un operativo de desalojo y demolición en el pasaje Casuarinas, en Huancayo.

La disposición fiscal 01-2026, emitida el 14 de octubre por la fiscal provincial Patricia Pessoa Porras, establece un plazo de 60 días para las diligencias que buscan esclarecer cómo ocurrió el ataque y reunir pruebas para determinar las responsabilidades penales.

Entre las diligencias ordenadas figuran las declaraciones de los policías que intervinieron y de los testigos presenciales, así como los exámenes médico-legales de los heridos y del detenido. La Policía también deberá realizar una inspección técnica del lugar y designar un perito para determinar qué líquido se utilizó para el ataque.

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La disposición incluye el requerimiento del expediente técnico relacionado con la apertura de la calle y las declaraciones del alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, y del gerente de Obras. Estas diligencias permitirán incorporar al expediente tanto las evidencias del ataque como los antecedentes de la intervención municipal.

La Fiscalía también ordenó recabar los antecedentes policiales, judiciales y penales del detenido, además de verificar si tiene requisitorias vigentes. La Policía deberá remitir los actuados y los resultados periciales a la Fiscalía para que esta determine la situación jurídica del investigado.

Nueve agraviados

La disposición fiscal identifica como agraviados a nueve trabajadores municipales que sufrieron lesiones durante el operativo: Artur Espinoza Espinal, Dany Lazo Villanueva, Edson Espinoza Castro, Raúl Montes Balbín, José Luis Pariana Mendoza, José Luis Galarza Olivera, Edelón Crespo Palomino y Gavino Mayta Morales.

Según el relato de los hechos incluido en la disposición, el personal municipal ejecutaba el operativo el 14 de octubre cuando, desde el segundo piso de una vivienda, arrojaron un líquido inflamable que provocó una llamarada y causó quemaduras a los trabajadores.

Escalante, el investigado, también sufrió quemaduras de segundo grado y fue hospitalizado antes de quedar detenido. La investigación deberá esclarecer su participación y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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