¡El fuego avanza!: 16 regiones en llamas mientras crece la indignación con el gobierno (VIDEO)

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 18/10/2026

DOLOR Y DESESPERACIÓN | Los incendios forestales golpean a 16 regiones del Perú, donde se reportan más de 60 siniestros activos al mismo tiempo. Al menos siete personas han fallecido…

DOLOR Y DESESPERACIÓN | Los incendios forestales golpean a 16 regiones del Perú, donde se reportan más de 60 siniestros activos al mismo tiempo. Al menos siete personas han fallecido mientras intentaban sofocar las llamas, dejando dolor en sus familias, comunidades y agricultores afectados por el avance del fuego.

A estas pérdidas se suma la muerte de animales calcinados y la destrucción de pastizales, que deja a llamas, alpacas, vacas y vicuñas sin alimento, agravando la situación de las comunidades altoandinas.

Mientras tanto, la respuesta del Gobierno continúa bajo cuestionamiento. Los pobladores de las zonas más afectadas expresan su descontento con el despliegue anunciado por las autoridades y cuestionan la efectividad de las aeronaves destinadas a combatir el fuego, pues aseguran que no estarían contribuyendo de manera efectiva a controlar los incendios.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho

 

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Red de Medios Regionales del Perú

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