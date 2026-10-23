Elecciones en Junín: Fernando Orihuela acusa a Mallma de representar la continuidad mala de Zósimo Cárdenas

Fernando Orihuela endureció sus críticas contra Arnoldo Mallma, candidato de Alianza para el Progreso (APP), a quien acusa de representar la continuidad de la gestión de Zósimo Cárdenas en el Gobierno Regional de Junín.
Durante una actividad proselitista realizada la noche del miércoles en la selva central, el exgobernador cuestionó los vínculos que, según afirmó, tienen personas cercanas a su contendor con la actual administración regional.
«No al continuismo, cuando es malo. Y este continuismo es malo», expresó ante sus simpatizantes, antes de enumerar una serie de casos con los que busca sustentar sus críticas.
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Orihuela comenzó mencionando a una persona a la que identificó como candidato de la «A», en aparente referencia a Alianza para el Progreso. Según dijo, esta persona habría ocupado distintos cargos en la Municipalidad Provincial de Huancayo y en otras entidades.
«Primer acto, candidato de la A, gerente general del municipio de Huancayo de la ‘naranja’, candidato al gobierno provincial de Huancayo, gerente de la SAT Huancayo de la naranja», manifestó.
Con esta referencia, cuestionó la trayectoria política y laboral de personas que, según su versión, forman parte del entorno de Mallma y han tenido vínculos con la administración del gobernador Cárdenas.
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Señala a la vicegobernadora por negocios con el Gobierno Regional
El señalamiento más directo estuvo dirigido a la candidata a la vicegobernación por la ‘A’, Yessenia Baltazar, a quien atribuyó operaciones comerciales por más de seis millones de soles con la actual gestión regional.
«Tercer acto, que quede claro, vicegobernadora que ha vendido productos o que ha proveído al Gobierno Regional actual por más de 6 millones de soles», afirmó.
Luego cuestionó qué productos vendería actualmente la empresa vinculada a la funcionaria. Según Orihuela, antes abastecía de combustible al Gobierno Regional, pero ahora también proveería otros productos.
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«¿Dónde? ¿Dónde su empresa vendía combustible? Pero al actual Gobierno Regional, ¿qué le vende ahora? Todo, hasta medicamentos y material quirúrgico», sostuvo.
El candidato también cuestionó la situación laboral del conductor de la vicegobernadora y aseguró que su sueldo sería pagado por el Gobierno Regional.
«Cuarto acto, chofer o conductor de la vicegobernadora pagado por el Gobierno Regional», manifestó.
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Con estas declaraciones, Orihuela puso en duda los vínculos entre personas relacionadas con la candidatura de Mallma y la administración de Cárdenas. A su juicio, estas relaciones son una muestra del continuismo que rechaza de cara a la segunda vuelta electoral.
«Ha llevado a una crisis a nuestro sistema de salud»
El exgobernador también relacionó sus críticas a la actual gestión con los problemas que, según afirmó, atraviesa el sistema regional de salud. Durante su discurso, aseguró que las deficiencias afectan a quienes necesitan atención médica.
«Este continuismo es malo. Ha llevado a una crisis a nuestro sistema de salud regional», declaró.
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Entre los problemas que mencionó están las dificultades para conseguir citas médicas, la falta de exámenes de laboratorio y la ausencia de tomografías.
«Muchos de ustedes no tienen citas. No hay exámenes de laboratorio. Hasta la fecha no hay tomografía», afirmó.
También cuestionó el funcionamiento del laboratorio y de la unidad de hemodiálisis, servicios que, según recordó, fueron impulsados durante su gestión como gobernador regional.
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«Y lo que me indigna a mí es que el laboratorio que construimos para combatir enfermedades hoy por hoy no funciona. Que la unidad de hemodiálisis no funciona muy bien», agregó.
Frente a esta situación, prometió fortalecer el hospital Julio César Demarini de Chanchamayo y destinar presupuesto para contratar profesionales de salud. Además, anunció cambios en la contratación de personal asistencial desde el 1 de enero de 2027, si vuelve a asumir el Gobierno Regional.
«Ya nada del asistente, del asistente, del asistente. Eso muere desde el primero de enero del 2027», expresó, en referencia a una modalidad de contratación que cuestionó durante su intervención.
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Promete teleférico y centro recreacional para Chanchamayo
Durante su visita a Chanchamayo, Orihuela también presentó propuestas para impulsar el turismo y la economía de esta provincia. Entre sus principales anuncios mencionó la construcción de un teleférico y un centro recreacional en El Encanto.
«Hacer de selva central de nuestra región Junín una región agroexportadora y de Chanchamayo, La Merced, el principal destino turístico del centro del país. Le vamos a dar su teleférico, le vamos a dar su gran centro recreacional El Encanto», prometió.
Sin embargo, precisó que primero se deberá resolver el problema de las aguas residuales, ante las dudas que, según dijo, existen sobre la viabilidad del proyecto recreacional.
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«Pero antes de ello vamos a canalizar esas aguas residuales», señaló.
El candidato también ofreció terminar las obras que quedaron pendientes o paralizadas. Como ejemplo, mencionó una losa deportiva en la comunidad de Pampamichi, cuya ejecución, aseguró, comenzó durante su gobierno, pero no fue concluida por la actual administración regional.
«Me indigna que hayamos iniciado la ejecución de una losa deportiva y que el actual Gobierno Regional, por mezquindad política, no lo haya concluido», manifestó.
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Orihuela aseguró que, si vuelve al Gobierno Regional, culminará las obras en ejecución y aquellas que permanecen paralizadas. También ofreció mejorar la infraestructura educativa y elaborar un diseño curricular regional adaptado a las características de las provincias de Junín, que incluya contenidos de salud pública.
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