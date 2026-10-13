Expondrán 100 fotografías históricas de Juliaca por centenario de San Román

Cien fotografías históricas de Juliaca serán exhibidas este miércoles 14 de octubre en la nueva plazoleta ubicada al costado de la Municipalidad Provincial de San Román. La muestra la organiza el Instituto de Investigación e Información Educativa José Antonio Encinas.

El historiador René Calsín Hancco explicó que cada fotografía contará con información sobre la fecha, el lugar, el autor y el contexto. La finalidad es que los visitantes comprendan qué representan las imágenes. Buscan reconstruir la memoria histórica de la ciudad por el centenario de la provincia.

Entre las piezas que se expondrán figuran dos fotografías del reconocido fotógrafo peruano Martín Chambi. Una, fechada en 1925, muestra a dos hilanderas juliaqueñas con el templo de Santa Catalina. La otra, tomada en 1930, retrata la laguna Cochapampa.

La muestra también incluirá una imagen de 1844. Se trata de un dibujo realizado por el pintor y viajero alemán Juan Mauricio Rugendas durante su paso por Juliaca. Según Calsín Hancco, es la representación más antigua que formará parte de la exposición.

Asimismo, se exhibirá una fotografía de 1873 atribuida al fotógrafo Ricardo Villanueva. Para reunir el material, los organizadores recurrieron a diversas colecciones y archivos. Entre ellos figuran Puno Histórico, Tierra de Leyendas y la colección de Larchenya.

También incorporaron fotografías del artista juliaqueño Choque Tipaqoquina. Asimismo, incluyeron imágenes conservadas por la historiadora Esperanza Nájar Alemán y otros colaboradores. La exposición reúne material de distintos archivos y colecciones privadas.

La exposición estará abierta al público desde las 10:00 hasta aproximadamente las 17:00 horas. El ingreso será libre para todos los visitantes. Integrantes del IPGE permanecerán en el lugar para explicar el contenido de las imágenes.

La actividad ofrece una oportunidad para que las familias conozcan los cambios que experimentó Juliaca. Los estudiantes podrán valorar las fotografías como documentos para preservar la memoria de la ciudad. La muestra se realiza durante la conmemoración del centenario de la provincia de San Román.