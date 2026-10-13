Problemas eléctricos restringen la atención en la GAT de San Román

Usuarios de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de San Román reportaron dificultades para realizar sus pagos y trámites. La atención restringida se registra en las oficinas ubicadas en el complejo deportivo La Capilla, en la avenida Nueva Zelanda.

Algunos contribuyentes señalaron que esperan desde el día anterior sin poder completar sus gestiones. El funcionamiento de los equipos se encuentra limitado por problemas en el suministro eléctrico. Varios usuarios expresaron su malestar por la pérdida de tiempo.

Uno de los contribuyentes indicó que llevaba dos días intentando realizar sus pagos. Señaló que no obtenía respuesta pese a sus intentos de comunicarse con los responsables. Los usuarios también reclamaron la falta de información clara sobre cuándo se normalizaría la atención.

Ante las quejas, un representante de la GAT explicó que la dificultad no se debía al sistema informático. Indicó que las fluctuaciones de energía eléctrica provocaban el apagado de las computadoras y otros equipos. Por ese motivo, mantenían operativa solo una parte de las máquinas.

El funcionario reconoció que el día anterior no pudieron atender a la población con normalidad. Derivaron a los contribuyentes a otras agencias municipales, entre ellas las de Tampoza, Tambopata y San Pablo. Sin embargo, este martes la atención continuaba restringida en la sede de La Capilla.

Según la explicación brindada, la municipalidad ya había comunicado el problema a Electro Puno. Esperaba una respuesta para resolver las variaciones de tensión en el local. Mientras tanto, se evaluaban alternativas para abastecer de energía al establecimiento.

No se precisó cuándo se restablecería la atención completa en la sede de La Capilla. La situación mantiene a los usuarios expuestos a nuevas esperas y desplazamientos. Los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones tributarias pese a las restricciones.

La municipalidad debe informar oportunamente sobre las restricciones y las alternativas disponibles. Esa medida evitaría que los contribuyentes sigan perdiendo tiempo en trámites que no pueden completar. Los usuarios exigen una solución inmediata al problema eléctrico.