Trabajadores se encadenan en la DREP y exigen cambio del director regional

Los manifestantes denuncian meses sin respuestas, reclaman ejecutar una sentencia judicial de 2018 y condicionan el diálogo a la participación del gobernador regional

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 13/10/2026

Trabajadores administrativos de la DREP Puno se encadenaron para exigir cambios en la dirección, cumplimiento de compromisos laborales y pago de un beneficio de S/ 509 mil

Foto: Difusión

Trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Educación de Puno se encadenaron este martes en las puertas de la institución. Exigen el cumplimiento de compromisos laborales y la destitución del director regional de Educación y sus funcionarios de confianza.

La medida de protesta se radicalizó ante la falta de soluciones a reclamos pendientes. Según los dirigentes, estos pedidos llevan varios meses sin respuesta. Junto a los administrativos participan representantes de institutos superiores y escuelas de formación artística.

Entre las principales demandas figura el desplazamiento de personal administrativo. También exigen información sobre bienes donados por Aduanas y la aplicación del Decreto Supremo N.° 012. Asimismo, reclaman la ejecución de una sentencia judicial a favor de trabajadores cesantes.

Los manifestantes cuestionaron la baja ejecución presupuestal de programas educativos. Advirtieron que podrían trasladar su protesta hasta la sede del Gobierno Regional de Puno. La medida continuará si no obtienen respuestas concretas de las autoridades.

Uno de los dirigentes señaló que presentaron un documento hace dos meses. En él solicitaban la remoción de las autoridades cuestionadas. Aseguró que hasta el momento no recibieron una respuesta concreta de la dirección regional.

El diálogo con la dirección regional se encuentra prácticamente interrumpido. Los dirigentes solo aceptarían retomar las conversaciones con la participación del gobernador regional. También exigen la presencia de sus representantes en una mesa de diálogo.

Los trabajadores de institutos superiores reclaman el pago de un beneficio económico por concepto de alimentos. Según su representante, existe la Resolución Directoral N.° 663 emitida en 2023. El presupuesto asciende a S/ 509 mil y aún no se ejecuta.

El 12 de septiembre suscribieron un acta de compromiso con funcionarios de la DREP. Hasta ahora no se concretó el pago del beneficio. Los trabajadores cesantes también exigen el cumplimiento de una sentencia judicial emitida en 2018.

Los dirigentes señalaron que permanecerán encadenados hasta conseguir una respuesta. Esperaban la presencia del gobernador regional para instalar una mesa de diálogo. Hasta el momento no se confirmó un acuerdo que permita levantar la medida de fuerza.

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