Pobladores de centro poblado de Alto Puno marchan  contra el incremento del pasaje urbano

Pobladores del centro poblado de Alto Puno y sectores aledaños realizan este martes 13 de octubre, una marcha de sacrificio hacia la sede de la Municipalidad Provincial de Puno. Los manifestantes rechazan el incremento del pasaje urbano y exigen la declaratoria de ruta libre.

La movilización se inició durante las primeras horas de la mañana en Alto Puno. Desde allí, los vecinos emprendieron la caminata hacia la comuna provincial. La protesta también involucra a pobladores de Totorani y otras zonas que dependen del transporte urbano.

Los manifestantes buscan que las autoridades municipales atiendan su demanda ante el aumento del costo del pasaje. El alza afecta a quienes utilizan este servicio para trabajar, estudiar y realizar sus actividades cotidianas. La principal exigencia es que la Gerencia de Transportes evalúe la declaratoria de ruta libre.

La marcha se desarrolla después de que el alcalde provincial de Puno, Javier Bozo, señalara días atrás que prácticamente se había descartado esa posibilidad. El alcalde indicó que se venían realizando mesas de trabajo para abordar el problema del transporte. Pese a ello, los pobladores mantienen su reclamo.

Los vecinos llevan su protesta hasta la sede municipal para obtener una respuesta concreta. Exigen a la Gerencia de Transportes una solución frente al alza de las tarifas. La movilización busca visibilizar el impacto del incremento en la economía de las familias.

La marcha de sacrificio congrega a residentes de Alto Puno y Totorani. Ambos sectores dependen del transporte urbano para trasladarse diariamente a la ciudad. Los manifestantes advierten que el pasaje elevado afecta su acceso a servicios básicos.

La Municipalidad Provincial de Puno no emitió pronunciamiento sobre la movilización. El alcalde Javier Bozo había descartado la ruta libre en declaraciones previas. Los pobladores insisten en que esa medida es la única alternativa viable.

Los vecinos esperan una respuesta concreta de la comuna provincial. La protesta continúa mientras las autoridades evalúan la demanda. Los manifestantes anunciaron que permanecerán en la sede municipal hasta recibir una solución.