Farid Kahhat advierte influencia de Trump en elecciones de América Latina mediante amenazas económicas

El internacionalista Farid Kahhat sostuvo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, influye en procesos electorales de América Latina mediante amenazas económicas y apoyo político, con casos en Honduras, Argentina y Brasil.

Kahhat presentó su libro El mundo se ha vuelto un lugar extraño, compuesto por 21 ensayos, y explicó que el título refleja hechos inesperados, como las amenazas de Trump a Dinamarca, aliada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El internacionalista Farid Kahhat afirmó que “Trump nunca fue popular en América Latina” y que el apoyo del mandatario a un candidato no influye necesariamente a su favor en las urnas.

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Amenazas económicas pesan en Honduras y Argentina

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó a Honduras con sanciones si no ganaba su candidato y dejó entrever una intervención en las remesas (dinero enviado por migrantes), que representan entre 20 y 25 % del producto interno bruto (PIB).

Kahhat recordó que Trump advirtió que el programa de intercambio de monedas (swap) con Argentina, de 20,000 millones de dólares, podía terminar si el partido de Milei perdía las elecciones parlamentarias de medio término.

Kahhat consideró que la amenaza de consecuencias pudo inducir a sectores del electorado a votar por los candidatos de Trump, en una injerencia indebida que favorece una posición cercana al presidente y no al Estado norteamericano.

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Redes sociales y márgenes estrechos en Brasil

Kahhat señaló que en Brasil las fallas técnicas de Meta, empresa dueña de Facebook e Instagram, siempre van en una dirección, nunca fallaron contra Bolsonaro y fallaron de forma reiterada contra Lula.

El consultor político Cerimedo, preso en Bolivia por intento de feminicidio, declaró al recibir un premio que obtuvo su tecnología de Brad Parscal, responsable de la campaña digital de Trump en 2016; él tenía granjas de bots (programas que simulan usuarios).

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Kahhat advirtió que las elecciones en Honduras, Colombia y Perú, y probablemente la del domingo en Brasil, se definen por menos de un punto porcentual y considera concebible que la injerencia de Trump en redes sociales tuviera algún efecto, sin constituir fraude.

Trampa de Tucídides, Rusia y genocidio en Gaza

Kahhat explicó que el líder chino Xi Jinping citó ante Trump la trampa de Tucídides (choque entre una potencia en declive y otra en ascenso), que terminó en guerra en 12 de 16 casos históricos, y que, a su juicio, Trump cedió ante China.

Kahhat recordó que Putin considera la desaparición de la Unión Soviética la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, quiere la mayor influencia posible sobre las exrepúblicas soviéticas y veía como amenaza la expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia.

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Kahhat precisó que la Corte Internacional de Justicia determinará si Israel cometió genocidio en Gaza, si logra funcionar; Trump y el canciller Marco Rubio buscan deshacer la Corte Penal Internacional ladrillo por ladrillo y podrían amenazar con lo mismo a ese tribunal.