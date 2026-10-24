Juan de la Puente advierte ruptura del equilibrio político con nueva mayoría oficialista en el Senado peruano

El politólogo y abogado Juan de la Puente, director de Pata Amarilla, analizó en entrevista la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, y sostuvo que el equilibrio político surgido de las elecciones de este año terminó de romperse tras una semana de tensiones entre las cámaras

La entrevista abordó el conflicto permanente del Congreso bicameral, la actitud del Senado frente a la Cámara de Diputados y el desgaste de las bancadas opositoras, cuyos votos se fragmentan entre quienes respaldan al oficialismo, quienes se abstienen y quienes mantienen su postura crítica

De la Puente calificó la semana como “depredadora” y afirmó: “Aparece el Senado en una actitud dictatorial frente a su par, la Cámara de Diputados”, además de señalar que ya no se extrae la opinión de la bancada completa sino el voto de algunos integrantes

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Una nueva mayoría con 35 votos en el Senado

El politólogo identificó una nueva mayoría política en el Senado, donde con 35 votos el oficialismo puede impulsar varias iniciativas con tranquilidad, un escenario que reemplaza el empate agónico que dejaron los resultados electorales en esa cámara

El analista explicó que las elecciones otorgaron una escasa mayoría a Fuerza Popular en el Gobierno, una mayoría más amplia en la Cámara de Diputados y un empate en el Senado, equilibrio que ahora se desvanece por el traslado de votos opositores hacia el oficialismo

De la Puente sostuvo que las bancadas de Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras reaccionan con indiferencia, y citó al senador de Obras Barragán, quien afirmó que ya no son oposición sino “solución”, lo que configura una oposición colaboracionista que el analista describió como de papel

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Un bicameralismo perverso y un Gobierno que se endurece

El Perú sale de las elecciones con una oposición tajante llamada radical y otra moderada, y ahora suma una tercera colaboracionista, mientras la Cámara de Diputados queda subordinada al Senado, que con 35 votos puede revisar, anular, aumentar y deformar lo aprobado

El politólogo discrepó de quienes hablan de un unicameralismo encubierto y lo calificó de bicameralismo perverso, porque una parte de la representación no existe, lo que indica un agotamiento de la política institucional y el cierre de espacios dentro del Parlamento

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La Cámara de Diputados acotó las facultades delegadas a dos temas y descartó 46 puntos solicitados por el Ejecutivo, mientras el Senado agregó siete puntos, una disputa que De la Puente cree que la opinión pública percibe como una pelea entre poderes que desacredita a ambos

Fenómeno El Niño exige unidad nacional

De la Puente observó un giro autoritario del Gobierno, que según él incluye declaraciones, escenas y decisiones, y advirtió que más peligroso aún es el consenso extremista que se forma en sectores del Gobierno, del Parlamento y fuera de ellos, a su juicio indetenible

El analista recordó que durante diez años el conflicto entre poderes y ahora entre cámaras lastima a todos los políticos, y comparó la situación con 2016 y 2021, cuando la opinión pública no premió a quienes se enfrentaron a otro poder del Estado

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Los estudios internacionales hablan de un megaNiño que afectará a Ecuador y Perú, y De la Puente consideró insuficiente el paquete contracíclico de 18 000 millones de soles, por lo que reclamó oportunidad, más recursos y un gran momento de unidad nacional

El politólogo señaló que la presidenta Keiko Fujimori debe salir del barro y asumir el papel de jefa de Estado, como hicieron Toledo, Humala, García y Kuczynski en la controversia marítima con Chile, porque sin unidad nacional el efecto resultaría devastador para la clase política

De la Puente celebró el giro keynesiano del Gobierno, que rectifica una actitud triunfalista de hace dos meses, y precisó que de las facultades otorgadas muy pocas se vinculan con El Niño, pues las 46 descartadas respondían a un shock neoliberal

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El analista describió cuatro etapas para el país, el preniño, el niño, el postniño y la reconstrucción, y al acercarse los 100 días de gestión de Keiko Fujimori advirtió que si persisten las muertes, las extorsiones y la inseguridad, la opinión pública castigará el manejo de expectativas populistas