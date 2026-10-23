Puno: Instan a padres a cuidar la salud bucal infantil para prevenir enfermedades

Katerin Laura Chura recomienda cepillarse al menos dos veces al día, especialmente antes de dormir, y pide a los padres fomentar la higiene bucal desde la infancia

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 23/10/2026
Instan a padres a cuidar la salud bucal

Redes de salud de Puno promueven el cepillado dental y advierten que las caries infantiles causan dolor y dificultan la alimentación de los niños

Foto: JAC

En el marco del Día del Cepillado Dental, varias redes de salud de la región de Puno realizaron un pasacalle para concientizar a la población sobre la importancia del cepillado y el cuidado de la salud bucal.

La actividad busco reflexionar y concientizar a la población sobre el cepillado dental y los cuidados que deben tener los padres con sus hijos menores, pues no cepillarse bien conlleva diversas enfermedades.

“Muchas veces, los padres dicen que los dientes de leche no necesitan mucho cuidado, pero eso no es así”, afirmó la coordinadora de Salud Bucal de la Red de Salud Carabaya, Katerin Laura Chura, quien destacó la importancia de mantener una adecuada higiene bucal desde los primeros años de vida para prevenir enfermedades.

Caries, dolor y mala alimentación

Según la funcionaria, la caries es la segunda causa de morbilidad a nivel mundial, nacional y también en Puno, por lo que se debe cuidar tanto la dentadura de leche como la permanente.

Además, resalto que un niño con caries sufre dolor dental y no puede alimentarse adecuadamente, en una región de Puno donde la desnutrición y la anemia son enfermedades prevalentes, advirtió la especialista.

En tanto la funcionaria recomendó cepillarse como mínimo dos veces al día, siendo la más importante antes de dormir, y exhortó a los padres a dar el ejemplo, pues los niños adquieren hábitos imitándolos.

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Jhon Arocutipa

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