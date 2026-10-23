Capitán de Puerto pide a los Uros adquirir motobombas tras incendio

El capitán de Puerto Lacustre de Puno de la Marina de Guerra del Perú, Erick Gutiérrez Ocampo, pidió a las autoridades de Los Uros adquirir motobombas para atender emergencias y evitar nuevas pérdidas, tras el incendio que dañó varios hospedajes turísticos en el lago Titicaca.
La Capitanía intervino con una patrullera lacustre y personal naval, que utilizaron un sistema capaz de lanzar agua hasta 30 o 50 metros hacia tierra. Al abastecerse directamente del lago Titicaca, el suministro de agua es constante, lo que facilita las labores para controlar y apagar el fuego.
“La presidencia de la isla de los Uros tiene que solicitar y hacer las gestiones pertinentes con el fin de obtener estos equipos”, que ayudarían en una próxima emergencia, señaló el capitán.
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Prevención ante nuevos incendios
El incendio fue controlado parcialmente; sin embargo, al día siguiente se registró otro siniestro que, según el capitán, se habría originado en el sector de Huerta Huaraya y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos.
El fuego dañó pastizales y 04 hospedajes muy concurrida por la comunidad puneña y se acercó de forma amenazante a las islas flotantes, lo que, según el capitán, pudo causar pérdidas humanas.
En tanto, la capitanía recomendó no repetir estas costumbres o mantenerlas controladas y coordina con autoridades afines un plan de lucha contra incendios, a fin de que el siniestro no vuelva a suceder.
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