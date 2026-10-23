Capitán de Puerto pide a los Uros adquirir motobombas tras incendio

La Capitanía de Puerto Lacustre de Puno apoyó las labores con una patrullera y equipos de agua; además, coordina un plan para prevenir nuevos siniestros

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 23/10/2026
Erick Gutiérrez Ocampo

El capitán Erick Gutiérrez pide a las autoridades de Los Uros adquirir motobombas tras incendios que dañaron cuatro hospedajes turísticos y pastizales

Foto: JAC

El capitán de Puerto Lacustre de Puno de la Marina de Guerra del Perú, Erick Gutiérrez Ocampo, pidió a las autoridades de Los Uros adquirir motobombas para atender emergencias y evitar nuevas pérdidas, tras el incendio que dañó varios hospedajes turísticos en el lago Titicaca.

La Capitanía intervino con una patrullera lacustre y personal naval, que utilizaron un sistema capaz de lanzar agua hasta 30 o 50 metros hacia tierra. Al abastecerse directamente del lago Titicaca, el suministro de agua es constante, lo que facilita las labores para controlar y apagar el fuego.

“La presidencia de la isla de los Uros tiene que solicitar y hacer las gestiones pertinentes con el fin de obtener estos equipos”, que ayudarían en una próxima emergencia, señaló el capitán.

Prevención ante nuevos incendios

El incendio fue controlado parcialmente; sin embargo, al día siguiente se registró otro siniestro que, según el capitán, se habría originado en el sector de Huerta Huaraya y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos.

El fuego dañó pastizales y 04 hospedajes muy concurrida por la comunidad puneña y se acercó de forma amenazante a las islas flotantes, lo que, según el capitán, pudo causar pérdidas humanas.

En tanto, la capitanía recomendó no repetir estas costumbres o mantenerlas controladas y coordina con autoridades afines un plan de lucha contra incendios, a fin de que el siniestro no vuelva a suceder.

Etiquetas:
Jhon Arocutipa

Recomendado

“Que reclamen a Lima” Richard Hancco se deslinda de responsabilidad por falta de presupuesto para hospitales Puno

“Que reclamen a Lima” Richard Hancco se deslinda de responsabilidad por falta de presupuesto para hospitales

Empresas que inculpan con pagar beneficios de fin de año se enfrentaran a sanciones pecuniarias Puno

Empresas que inculpan con pagar beneficios de fin de año se enfrentaran a sanciones pecuniarias

UNAJ en el 2027 lanzara admisión para nuevas carreras profesionales Juliaca

UNAJ en el 2027 lanzara admisión para nuevas carreras profesionales

Restringen ingreso de bebidas alcohólicas y objetos contundentes a cementerios de Juliaca Juliaca

Restringen ingreso de bebidas alcohólicas y objetos contundentes a cementerios de Juliaca

Guía para saber cómo calendarizar los pagos con las cuotas del Cyber Wow Actualidad

Guía para saber cómo calendarizar los pagos con las cuotas del Cyber Wow

Comerciantes de Todos los Santos serán reubicados para mantener libre la avenida Simón Bolívar en Puno Puno

Comerciantes de Todos los Santos serán reubicados para mantener libre la avenida Simón Bolívar en Puno

Escenificación de la salida de la pareja mítica en Puno tendrá actores nacionales y tres momentos rituales Puno

Escenificación de la salida de la pareja mítica en Puno tendrá actores nacionales y tres momentos rituales

Lo negaron con descaro: Transportistas de Puno dicen no haber cometido excesos en paro de 24 horas Puno

Lo negaron con descaro: Transportistas de Puno dicen no haber cometido excesos en paro de 24 horas