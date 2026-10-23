Puno: retomaría la próxima semana mesa técnica por alza del pasaje urbano

El gerente Elard Castillo anunció notificaciones por agresiones a usuarios y fiscalización preventiva, mientras la ordenanza que eleva multas sigue pendiente de publicación

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 23/10/2026
retomaría la próxima semana mesa técnica

La Municipalidad de Puno evalúa reanudar la mesa técnica la próxima semana para abordar el pasaje de S/ 1.50 tras el paro de transportistas y el rechazo ciudadano

Foto: JAC

La Municipalidad Provincial de Puno propone retomar la próxima semana la mesa técnica sobre el alza del pasaje urbano de S/ 1.00 a S/ 1.50, tras el paro de 24 horas realizado el último jueves, informó el gerente de Transportes, Elard Castillo Terrazas.

La mesa técnica, integrada por instituciones públicas, representantes de la sociedad civil y gerentes de empresas de transporte, quedó en cuarto intermedio tras la aprobación de la ordenanza y el paro de transportistas. Aunque aún no tiene fecha de reanudación, se evalúa retomarla la próxima semana.

“Ninguna norma va a solucionar si no nos ponemos de acuerdo entre la sociedad civil, los dirigentes de transporte y las instituciones públicas”, afirmó el funcionario, quien reconoció que la ciudadanía rechaza el incremento.

Ordenanza pendiente, sanciones y fiscalización en medio del conflicto

En paralelo, la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal aún no se publica. La norma permite evaluar el ingreso de nuevas empresas de transporte, no contempla la ruta libre y aumenta las multas. Estos últimos puntos generaron el malestar de los transportistas y motivaron su protesta en rechazo a la disposición.

Asimismo, la Gerencia notificará a los gerentes de cada empresa por las agresiones a usuarios registradas en videos durante el paro, mientras la fiscalización preventiva llevó cuatro unidades al depósito municipal y quince la semana pasada.

Finalmente, el funcionario precisó que las faltas frecuentes son no portar la tarjeta de circulación, licencia o SOAT, y que oficiaron a la Policía para no dejar unidades siniestradas en la Plaza Mayor, sino llevarlas al terminal terrestre.

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