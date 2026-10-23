Puno: Dirigente afirma que la población se impuso a transportistas y que rechazan alza de pasaje

El paro de transportistas urbanos realizado el último jueves en Puno terminó con la población imponiéndose y no dejándose amedrentar, según Rodolfo Cutipa, dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de Puno, quien calificó la medida de protesta como una provocación hacia la población.
Cutipa explicó que la población paga el monto que considera justo con monedas y sencillo de S/ 1.00, como una forma de rechazar la tarifa exigida por los transportistas. Asimismo, pidió a los transportistas reconsiderar el alza y reducir el pasaje de S/ 1.50.
Además, Cutipa sostuvo que “es el pueblo que en este momento se está imponiendo, ni siquiera nosotros los dirigentes”, al señalar que la población está tomando la iniciativa frente al alza del pasaje urbano. Asimismo, rechazó las acusaciones de dividir a la ciudadanía o parcializarse con los transportistas.
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=
Cutipa pide diálogo con representantes legítimos
Sobre el origen del conflicto, Cutipa reconoció el alza del combustible, pero cuestionó que los transportistas impusieran el pasaje sin socializarlo antes con la población, medida que, según dijo, dividió al pueblo y calificó de capricho.
Asimismo, mientras los sueldos no subieron, los productos del mercado se encarecieron terriblemente, explicó el dirigente, por lo que la población autorizaría un alza si los transportistas la sustentan técnicamente.
En tanto, Cutipa pidió que el diálogo se dé con representantes legítimos de las organizaciones e instituciones, y que las provincias y distritos imiten esta actitud ante el alza del combustible.
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4= PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48ZGl2IGRhdGEtdHlwZT0iX21nd2lkZ2V0IiBkYXRhLXdpZGdldC1pZD0iMTg0OTI2MiI+PC9kaXY+DQo8c2NyaXB0PihmdW5jdGlvbih3LHEpe3dbcV09d1txXXx8W107d1txXS5wdXNoKFsiX21nYy5sb2FkIl0pfSkod2luZG93LCJfbWdxIik7PC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+