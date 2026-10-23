Serenos de Juliaca rescatan a mascota que se encontraba atrapada dos días entre paredes 

Un acto de bondad y humanidad permitió devolverle la libertad a un perrito que llevaba atrapado desde el día anterior entre dos columnas de una pared, cerca del cementerio de Collana, en Juliaca, donde agentes de Serenazgo acudieron al llamado de una mujer que no descansó hasta conseguir ayuda para rescatar a su fiel compañero.

La emergencia movilizó al personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de San Román, tras una comunicación de la Base Central. En el lugar, Juana, de 40 años, explicó que su mascota había quedado atrapada y necesitaba ayuda urgente para salir del estrecho espacio que le impedía moverse con libertad.

Frente a esta situación, los serenos realizaron las maniobras necesarias para liberar al animal, hasta conseguir sacarlo de entre las dos columnas y ponerlo a salvo. La intervención terminó con la angustia de la propietaria, que buscaba recuperar a su mascota desde el día anterior.

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Con su perro nuevamente a salvo, Juana expresó su agradecimiento a los agentes por la rápida respuesta y el apoyo brindado. El rescate convirtió un momento de preocupación en uno de alivio para la mujer, quien recibió nuevamente a su compañero tras la intervención del personal municipal.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del cementerio de Collana, en Juliaca, luego de que el pedido de auxilio llegara a la Base Central. La respuesta de los serenos permitió atender la emergencia y liberar al animal que permanecía atrapado entre las estructuras de la pared.

Más allá de la intervención, el rescate dejó una muestra de humanidad y respeto por la vida animal, pues la ayuda oportuna permitió que el perrito saliera de aquella difícil situación y regresara junto a su dueña, quien agradeció el gesto solidario de los agentes de Serenazgo.

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