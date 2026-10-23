“Que reclamen a Lima” Richard Hancco se deslinda de responsabilidad por falta de presupuesto para hospitales

El gobernador plantea gestionar recursos mediante la ley de presupuesto 2027 o modificaciones presupuestales en enero para evitar paralizaciones y perjuicios al Estado

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 23/10/2026
Richard Hancco

Richard Hancco atribuye al MINSA la falta de presupuesto para hospitales de Juli, Huancané e Ilave y anuncia gestiones para obtener fondos en 2027

Foto: JAC

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco, deslindó responsabilidad por la falta de presupuesto en los hospitales de Juli, Huancané e Ilave. Afirmó que el Gobierno Regional no es responsable de esta situación, pues la programación presupuestal corresponde al Ministerio de Salud (MINSA).

En ese sentido, el Gobierno Regional solo ejecuta las obras, mientras el MINSA programa, por lo que Hancco sostuvo que gestiona fondos mediante la ley de presupuesto 2027, tema que planteó el senador Moises Chipana ante la comisión.

Al respecto, Hancco sostuvo: “La programación la hace el Minsa, así que yo no tengo ninguna culpa ahí”, y recomendó a los consejeros regionales llevar sus reclamos a Lima. Según afirmó, esta responsabilidad no corresponde al gobernador, con lo que restó importancia a los cuestionamientos de algunos consejeros.

Hospitales en ejecución dependen de fondos para 2027

Según Hancco, el hospital de Juli tenía presupuesto cero cada año y avanzó con demandas adicionales o créditos suplementarios, mientras en Huancané se inició el proyecto pese a la negativa del MINSA, para no devolver 57 millones.

Hancco advirtió que abandonar un hospital en construcción generaría un perjuicio inmenso al Estado, por lo que consideró que el MINSA y el Ejecutivo deberán corregir la programación y asignar recursos.

Finalmente, el gobernador indicó que los fondos podrían incorporarse mediante la ley de presupuesto 2027 o el presupuesto institucional modificado de enero, pese a que su gestión está por culminar.

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Jhon Arocutipa

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