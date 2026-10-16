Gobernador de Arequipa sobre patrulleros abandonados: «Aquí no hay dinero» para trámites

Tras la reciente denuncia de la consejera regional por la provincia de Caylloma, Yesenia Choquehuanca Cruz, por el presunto abandono de alrededor de 100 camionetas destinadas al patrullaje policial, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, anunció que el próximo 26 de octubre se realizará la entrega de los patrulleros adquiridos para la Policía Nacional.

Choquehuanca había reportado que las unidades, adquiridas con una inversión superior a S/ 18.1 millones, permanecían almacenadas a la intemperie y sin resguardo en un depósito de la Gerencia Regional de Infraestructura, ubicado en Río Seco, distrito de Cerro Colorado. Al respecto, el gobernador regional explicó que la demora en la entrega se debió a trámites pendientes con distintas entidades, entre ellas el Ministerio del Interior y Registros Públicos.

«Por cada unidad hay que acreditar la constancia de pago y acá no hay dinero, acá los que hay son certificados, y esos trámites son los que han demorado», sostuvo Sánchez. PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

La ceremonia de entrega se realizará a las 9:00 a. m. en la Plaza de Armas de Arequipa, una vez que las autoridades concluyan los trámites administrativos. El Gobierno Regional distribuirá las camionetas entre 58 comisarías y una dependencia especializada. Asimismo, destinará 14 patrulleros a la Unidad de Emergencia (UNEME).

Patrulleros no requerirían mantenimiento

Una de las principales observaciones de la consejera fue que las camionetas permanecían a la intemperie, expuestas al sol y cubiertas de polvo. Consultado sobre el estado de las unidades tras varios meses almacenadas, el gobernador aseguró que los vehículos pueden entrar en funcionamiento sin mantenimiento y que solo los limpiarán antes de entregarlos.

Esta es la primera adquisición de patrulleros del Gobierno Regional de Arequipa mediante Obras por Impuestos. Sin embargo, Sánchez no precisó a qué se debió la demora en los trámites administrativos, pese a que el GORE Arequipa priorizó la compra en 2024. Tampoco aclaró si se formalizó el traslado de las camionetas de Cerro Juli a Río Seco.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho