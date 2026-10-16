Teodoro Sano natural del distrito de Llalli lucha por su vida en Arequipa tras  quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo en incendio forestal

El poblador Teodoro Pedro Sano Choquehuayta, de 51 años, se encuentra muy grave en el área de trauma shock del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, tras sufrir quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo durante el incendio ocurrido el lunes 12 de octubre en el distrito de Llalli, provincia de Melgar.

Sus familiares confirmaron que el siniestro se originó cuando él intentó evitar que el fuego alcanzara su ganado y sus pastizales en la comunidad de Illaqui. La emergencia ocurrió a las 11:00 horas y el traslado recién se concretó el martes por la tarde, con llegada al hospital a las 23:00 horas.

Según el relato de sus parientes, el afectado pidió auxilio y las personas que se encontraban en el lugar acudieron a socorrerlo. Lo llevaron primero a centro de salud de Llalli, donde no existe un establecimiento equipado para atender una emergencia de esa magnitud, y luego fue evacuado a Ayaviri.

En Ayaviri recibió atención inicial, pero no pudieron referirlo de inmediato porque no había camas disponibles en el hospital general. Sus familiares gestionaron el traslado mediante la intervención de medios de comunicación y lograron su evacuación de emergencia hacia la región Arequipa.

Los médicos indicaron a la familia que el paciente permanece consciente, aunque requiere evaluación constante. Su estado es delicado y los especialistas deben revisarlo de manera permanente mientras aguarda una cama en la unidad correspondiente para continuar con su atención.

La familiar Carmen Sano declaró que los galenos atienden al paciente con dedicación, pero se necesitan bastantes insumos. Entre los pedidos figuran ampollas y cloruro para limpiar todo el cuerpo quemado, lo que exige un cuidado muy especial y continuo.

La pariente detalló que el afectado es soltero y no tiene hijos, pero se hacía responsable de su madre, una persona adulta mayor de más de 80 años, quien se ha puesto mal tras conocer la gravedad del accidente ocurrido en la zona de los cerros.

La familia solicitó apoyo económico a través del número yape 974616278, a nombre de Felicitas Sano Mamani prima de Pedro Sano. Asimismo, la pariente pidió a las autoridades equipar los hospitales del país, pues consideró que existen muchos casos que requieren atención especializada y no solo el de su primo.