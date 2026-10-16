Niño puneño de 8 años con el 55% del cuerpo quemado será referido de Puno a Arequipa será evacuado al Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima

El jefe de la Unidad de Quemados del hospital Honorio Delgado Espinoza, Jorge Armendáriz, informó que Alexander, un niño de 8 años natural de la provincia de Sandia, región Puno, será referido al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en Lima, para continuar su tratamiento especializado.

El menor fue evacuado de emergencia desde la región Puno hacia el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa debido a su grave estado de salud. Permanece hospitalizado con quemaduras de segundo y tercer grado que comprometen el 55% de su superficie corporal.

Armendáriz precisó que el paciente sufrió quemaduras por fuego directo y presenta un pronóstico reservado. Las lesiones también afectaron sus vías respiratorias, por lo que permaneció entubado y bajo vigilancia médica constante desde su ingreso al nosocomio.

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Los especialistas consideran necesaria una cirugía de injerto de piel para tratar las zonas afectadas. Antes del traslado a Lima, el equipo médico debe estabilizar su hidratación y los niveles de electrolitos para reducir los riesgos durante el viaje.

El médico explicó que el pequeño tiene más de la mitad del cuerpo afectado y ninguna zona ha sanado. La complicación principal radica en que existen pocas áreas sanas para obtener piel y realizar los injertos que requiere con urgencia.

Armendáriz señaló que una alternativa sería utilizar piel sintética como cobertura temporal de las heridas. Sin embargo, su elevado costo y las dificultades de cobertura del Seguro Integral de Salud complicaban el acceso a este recurso en Arequipa.

El galeno detalló que el hospital no cuenta con esos insumos sintéticos y, pese a las solicitudes presentadas, solo recibió piel de cerdo liofilizada mediante un convenio con el hospital de niños. Esa alternativa constituye una solución parcial y no definitiva para el paciente.

El especialista advirtió que un primer injerto abarcaría hasta un 30% de la superficie corporal, pues no puede realizarse todo de una sola vez. Alterar al paciente descompensaría su estado y podría crear más heridas, con riesgo de muerte.

La atención médica en Lima y los gastos de estadía de su madre serán cubiertos por el Seguro Integral de Salud, según la información proporcionada. El traslado representa una nueva oportunidad para que acceda al tratamiento especializado.

El incendio que consumió su vivienda en Sandia también cobró la vida de su hermano menor, de apenas 3 años, y de su abuela. Su madre había pedido ayuda para salvar al pequeño, mientras afrontaba las consecuencias de una emergencia que cambió su vida.