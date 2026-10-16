COER Puno alerta peligro extremo de incendios en ocho provincias y exhorta evitar quemas

Puno, Azángaro, Chucuito, Huancané, Lampa, Melgar, Moho y San Román presentan el mayor nivel de riesgo, mientras otras provincias registran alertas muy altas, altas o moderadas

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 16/10/2026 Modificado: 15/10/2026

El COER Puno advirtió que ocho provincias registran peligro extremo de incendios, según el Senamhi, y pidió evitar quemas de pastizales, residuos agrícolas y basura

Foto: ERPQ

El COER Puno alertó que ocho provincias registran peligro extremo de incendios, según el SENAMHI, y exhortó a la población a evitar quemas. El organismo difundió el Boletín Informativo N.° 539-2026, que detalla niveles críticos en la región.

De acuerdo con el Índice Meteorológico de Incendios, las provincias con nivel extremo son Puno, Azángaro, Chucuito, Huancané, Lampa, Melgar, Moho y San Román. El Collao y San Antonio de Putina alcanzan nivel muy alto, mientras Yunguyo presenta nivel alto y Carabaya junto a Sandia registran nivel moderado.

El informe fue difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional mediante su boletín institucional. La clasificación abarca cinco escalas de riesgo, desde moderado hasta extremo, y permite orientar las acciones de prevención en las zonas más vulnerables de la región altiplánica.

Ante este escenario, el COER Puno exhortó a la población a evitar la quema de pastizales, residuos agrícolas y basura. También pidió no arrojar fósforos ni colillas encendidas en zonas rurales, ya que estas acciones pueden desencadenar incendios forestales y dificultar su control.

La entidad sostuvo que estas prácticas representan un riesgo directo para la vida, los ecosistemas y los medios de vida de las comunidades. El llamado busca reducir la probabilidad de siniestros durante una temporada donde las condiciones meteorológicas favorecen la propagación del fuego en el territorio.

El COER Puno continúa con el monitoreo de las condiciones de peligro en la región. La institución reiteró su llamado a la ciudadanía para prevenir las quemas y proteger los recursos naturales, en tanto se mantienen vigentes los niveles de alerta difundidos por el SENAMHI.

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