Trump afirma que carteles controlan México y amenaza con ataque terrestre total contra narcos

El presidente estadounidense defendió las operaciones marítimas antidrogas y dejó abierta una ofensiva por tierra. México rechaza la intervención militar extranjera en su territorio

Freed Guerra
Freed Guerra 15/10/2026

Donald Trump afirmó que los carteles controlan México y advirtió que podría lanzar ataques terrestres, mientras Claudia Sheinbaum rechazó operaciones militares que vulneren la soberanía mexicana

Foto: Difusión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este jueves durante un almuerzo en la Casa Blanca que los carteles del narcotráfico controlan México, afirmando haberlo dicho directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien según el mandatario “no está contenta” con la declaración pese a calificarla de “gran mujer”.

Trump presumió operaciones militares marítimas contra lanchas que transportan drogas. “Sabemos dónde están todos los malos y los estamos golpeando con fuerza”, declaró el republicano, advirtiendo que aún no ha emprendido un “ataque total por tierra” contra los carteles, dejando abierta esa posibilidad de manera explícita.

El mandatario descartó compasión por las personas a bordo de las embarcaciones interceptadas. Cada barco “mata a miles y miles de personas” con fentanilo, argumentó Trump, en medio de críticas que denuncian que los operativos militares han causado muertes extrajudiciales de pescadores en aguas mexicanas durante las últimas semanas.

Sheinbaum rechaza operaciones militares estadounidenses por vulnerar soberanía mexicana

México rechaza categóricamente cualquier operación militar terrestre de Estados Unidos en su territorio. Sheinbaum considera que la presencia militar extranjera vulneraría la soberanía nacional, posición que choca directamente con la presión de Trump, quien en septiembre ante la ONU calificó a México como “el epicentro” del narcotráfico mundial.

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