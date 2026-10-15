Fujimori coordina con Delcy Rodríguez expulsión de indocumentados

La coordinación contempla apoyo al programa Vuelta a la Patria y ocurre tras el anuncio de medidas contra la delincuencia y la creación de un comando unificado policial y militar

Freed Guerra
Freed Guerra 15/10/2026

Keiko Fujimori anunció coordinaciones con Delcy Rodríguez para facilitar el retorno de venezolanos indocumentados desde Perú, mediante traslados aéreos ordenados y seguros

Foto: Difusión

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, conversó este jueves por teléfono con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar la expulsión de venezolanos indocumentados que permanecen en Perú, según informó en un mensaje publicado en X.

El plan de retorno ocupó la agenda. Ambas abordaron el apoyo a Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario, y los cancilleres coordinan traslados por vía aérea de manera “ordenada y segura”, según Fujimori.

La ofensiva contra el crimen se anunció la semana pasada. Fujimori prometió “expulsar en tiempo récord a los extranjeros” y anunció un comando unificado de Policía y Fuerzas Armadas.

Un cambio en la lucha contra la delincuencia

La presidenta describió un país con miedo. Dijo que el pueblo “sale todos los días a trabajar con miedo de ser extorsionado o de morir en una balacera”, y prometió: “Ya no vamos a esperar”.

Perú es el segundo país de Sudamérica que acoge a más venezolanos. ACNUR registraba hasta mayo de 2025 unos 1,66 millones de refugiados y migrantes de esa nacionalidad, además de más de 548.000 solicitantes de asilo.

Las cárceles reflejan el contraste. Según el INPE, en mayo de 2026 había 4.748 venezolanos recluidos, el 75,8 % de los 6.267 internos extranjeros, frente a los 64 registrados en 2018.

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