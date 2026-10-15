Puno: Escolares competirán por premios de hasta S/ 1.000 en concurso regional de sikuris

El 5.º Concurso Regional de Sikuri Zampoña de Oro se realizará el sábado 24 de octubre en el coliseo de la IE Glorioso San Carlos, con premios de S/ 1.000 para el primer lugar y S/ 500 para el segundo, en las categorías de primaria y secundaria, Según informo el presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura, Alexander Quispe Huaracha.

Asimismo, los conjuntos que alcancen los primeros lugares en las categorías de primaria y secundaria recibirán trofeos, que actualmente se encuentran en proceso de gestión, como reconocimiento a su participación, esfuerzo y compromiso con la preservación de la música tradicional del sikuris.

Según Quispe Huaracha, presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura, docentes y padres pidieron el premio económico porque los conjuntos invierten, y la meta es darles “un aliciente, una motivación económica” para mejorar sus instituciones.

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Premios en dinero, nueva sede y apoyo a la cultura escolar

Antes solo se entregaban trofeos, pero esta vez se premiará también con dinero, y la sede cambió porque el coliseo habitual está ocupado por un examen de ascenso de docentes, cuyas evaluaciones no se pueden interferir.

Además, llegarán conjuntos de localidades como: Yunguyo, Juliaca y Huancané, y, si logran los primeros lugares, el premio les servirá para pasajes o alimentación con el fin de que los estudiantes preserven la tradición y esencia del sikuri.

Finalmente, este viernes 16 de octubre se sortearán los conjuntos inscritos, entre 10 y 12 hasta ahora, y la entrada costará entre S/ 5 y S/ 7, mientras se busca que la asamblea autorice su participación en la Candelaria como invitados.