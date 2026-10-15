Puno: Escolares competirán por premios de hasta S/ 1.000 en concurso regional de sikuris

El certamen reunirá agrupaciones de Yunguyo, Juliaca y Huancané en el coliseo de la IE Glorioso San Carlos, con premios económicos y trofeos para promover la música tradicional

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 15/10/2026

El quinto Concurso Regional de Sikuri Zampoña de Oro se realizará el 24 de octubre en Puno y premiará con hasta S/ 1.000 a conjuntos escolares de primaria y secundaria

Foto: JAC

El 5.º Concurso Regional de Sikuri Zampoña de Oro se realizará el sábado 24 de octubre en el coliseo de la IE Glorioso San Carlos, con premios de S/ 1.000 para el primer lugar y S/ 500 para el segundo, en las categorías de primaria y secundaria, Según informo el presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura, Alexander Quispe Huaracha.

Asimismo, los conjuntos que alcancen los primeros lugares en las categorías de primaria y secundaria recibirán trofeos, que actualmente se encuentran en proceso de gestión, como reconocimiento a su participación, esfuerzo y compromiso con la preservación de la música tradicional del sikuris.

Según Quispe Huaracha, presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura, docentes y padres pidieron el premio económico porque los conjuntos invierten, y la meta es darles “un aliciente, una motivación económica” para mejorar sus instituciones.

Premios en dinero, nueva sede y apoyo a la cultura escolar

Antes solo se entregaban trofeos, pero esta vez se premiará también con dinero, y la sede cambió porque el coliseo habitual está ocupado por un examen de ascenso de docentes, cuyas evaluaciones no se pueden interferir.

Además, llegarán conjuntos de localidades como: Yunguyo, Juliaca y Huancané, y, si logran los primeros lugares, el premio les servirá para pasajes o alimentación con el fin de que los estudiantes preserven la tradición y esencia del sikuri.

Finalmente, este viernes 16 de octubre se sortearán los conjuntos inscritos, entre 10 y 12 hasta ahora, y la entrada costará entre S/ 5 y S/ 7, mientras se busca que la asamblea autorice su participación en la Candelaria como invitados.

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